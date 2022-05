Chocaron y abandonaron un millonario cargamento

Casi media tonelada de marihuana, distribuida en 427 ladrillos compactos, y tres bidones de 20 litros repletos con cogollos de cannabis sativa en agua, más una camioneta Toyota Hilux, todo eso es lo que secuestró el Departamento Regional de Investigación Criminal sobre el Narcotráfico, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Reconquista, en el Km 820,5 de la Ruta Nacional 11, de una manera bastante sorpresiva, ya que el vehículo estaba volcado a la vera de la ruta y dejó al descubierto su millonario cargamento.

La carga de estupefacientes se hallaba en el rodado, abandonado luego de un despiste en la zona del paraje Los Tapialitos, entre las localidades de Guadalupe Norte y Las Garzas, departamento General Obligado, 360 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, consignó José Bordón del matutino La Nación.



NO HABIA NADIE

Cuando la policía llegó al lugar no encontró a ninguna persona que haya sufrido el accidente, lógicamente, nadie que quisiera hacerse cargo del delictivo cargamento, razón por la cual se especula que el mismo era trasladado como parte de un grupo mayor de vehículos que desde el norte –probablemente Paraguay- se dirigía a Rosario y al Gran Buenos Aires, según admitieron los investigadores.

La policía explicó que, luego de efectuado el hallazgo, se organizó un operativo cerrojo que, por el momento, no arrojó resultado positivo.

El incidente vial, cuyas causas no fueron establecidas aún, ocurrió este lunes, alrededor de las 10, en esa transitada vía de comunicación entre las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe.

Desde la subcomisaría 4ª de Guadalupe Norte se ordenó el traslado al lugar de un grupo de efectivos policiales. Cuando los uniformados llegaron, se encontraron con que no había nadie en el vehículo. Tras una requisa del rodado, los efectivos hallaron más de 400 panes de marihuana dentro de la Hilux. Ante esa novedad, fueron convocados agentes del Departamento Regional de Investigación Criminal sobre el Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Además de la marihuana, los efectivos de la AIC y de la subcomisaría 4ª hallaron en el interior de la Toyota 3 bidones plásticos de 20 litros que en su interior contenían cogollos de cannabis, con un peso total de 12,8 kilos, y 427 panes de la misma sustancia con un pesaje total de 478,1 kilos, un equipo celular y documentación de interés para la causa que se investiga.

Del operativo se informó a las autoridades federales de Reconquista, el fiscal Roberto Salum y el juez Aldo Alurralde.



EL ACCIDENTE

Según informes a los que accedió la citada fuente periodística, un testigo comentó a la policía que el despiste de la camioneta ocurrió cuando transitaba en dirección sur.

La hipótesis principal es que la pickup sufrió la rotura de una de sus cubiertas, a la que se le desprendió el rodamiento. Eso provocó que chocara contra la guarda de metal de la banquina y quedara inutilizable para continuar el viaje.

El testigo refirió que, de inmediato, el conductor de la Hilux descendió rengueando y subió a un auto color bordó que supuestamente vendría circulando como apoyo, en el que se dirigió rumbo al norte.