Hinchas violentos agredieron a policías

DISTURBIOS EN PEÑAROL VS. BEN HUR

Apenas terminado el cotejo futbolístico entre el Club Atlético Peñarol -que jugaba de local- y el Club Atlético Ben Hur -visitante-, personal policial de la Comisaría Seccional 1ª afectado a un operativo de seguridad por la disputa deportiva, informaron un grave desorden que se provocó al finalizar el partido de fútbol en el barrio Villa Rosas.

De acuerdo a información llegada a esta Redacción, simpatizantes de ambas parcialidades invadieron el campo de juego y se enfrentaron a golpes de puño, aunque no se tomó conocimiento de lesionados.

Los forajidos también arrojaron -ambas partes- elementos contundentes que no llegaron a impactar en la integridad física de ninguna persona.

En la contención de este altercado, los efectivos policiales intentaron aprehender a alguno de los violentos simpatizantes, lo cual no pudo lograrse debido a la acción hostil de los “barras” contra el personal policial actuante.

Se dejó expresa constancia que un sujeto apodado como "Indio", del cual se desconocen sus datos filiatorios, intentó agredir a personal policial de sexo femenino, sin llegar a lesionar a la mujer policía.

Asimismo, siendo las 23:30 aproximadamente, en el exterior del estadio se contuvo y se dio seguridad al retiro de los jugadores y de la terna arbitral, tomando conocimiento que en la llegada de un móvil policial, este recibió un impacto en su parte frontal dañando parte de la parrilla del mismo.

Actuó personal policial de la Comisaría 1a., por los delitos calificados provisoriamente como "Daño" e "Infracción a la Ley del Deporte (invasión de campo de juego)".