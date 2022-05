Cafiero defendió el viaje del Presidente

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El canciller Santiago Cafiero expuso ayer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre los ejes de la política exterior que sigue el Gobierno y contestó preguntas de legisladores de la oposición, ante quienes defendió el viaje que hizo Alberto Fernández a Rusia para entrevistarse con Vladimir Putin, 20 días antes de que se produjera la invasión a Ucrania.

"El Presidente fue (a Rusia) el 2 de febrero y no había conflicto, había una escalada en la tensión. Emmanuel Macron (mandatario de Francia) se sentó en la misma mesa la semana siguiente. No es justo hacer un estiramiento entre lo que pasaba en ese momento y lo que está pasando ahora", señaló el funcionario.

Ante la pregunta del senador riojano del radicalismo Julio Martínez sobre lo que consideró como las "idas y vueltas del Gobierno ante la invasión rusa", Cafiero insistió en que "el gobierno de la Argentina rechazó el uso de la fuerza el mismo 24 de febrero cuando llegan las primeras noticias de acciones militares rusas en territorio ucraniano".

Sobre la frase de Alberto Fernández diciéndole a Putin que la Argentina se ofrecía a ser la puerta de entrada de Rusia en América latina, el canciller sostuvo que "lo planteado era estrictamente comercial, porque con Rusia hay una relación comercial baja", e insistió en que el mandatario "no lo dijo en materia geopolítica".

"El mundo cambió con respecto al 2 de febrero (cuando Fernández se reunió con Putin), todo se modificó", planteó Cafiero, quien remarcó que la Argentina "el 28 de febrero fijó postura y condenó la invasión de Rusia a Ucrania".

A su vez, rechazó un planteó de Martínez acerca de que existen en el oficialismo dos posturas diferentes sobre Rusia, una más de cercanía encarnada por el kirchnerismo y otra más distante, la del Presidente: "La posición de la Argentina es la de la Cancillería", sentenció.

Antes de comenzar a responder preguntas, Cafiero expuso sobre los cinco puntos principales sobre los que trabaja su cartera, motivo por el cual había sido invitado por el presidente de la Comisión, el puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien aclaró que "es una tradición" que los cancilleres visiten el Senado "para dar cuenta de los lineamientos de las políticas exteriores del Gobierno".

El primer punto, explicó, está relacionado a "la recuperación del impacto de la pandemia y el fortalecimiento de las políticas del Estado en una agenda multidireccional, teniendo en cuenta que dicho concepto se funda en que lo que existe a partir de la pandemia se puso en tela de juicio la multilateralidad".

"Las ideas y conceptos que se repetían con respecto a una solidaridad global cuando vemos el capítulo de la accesibilidad a la vacuna no fue así, hubo un corte del acceso de los países del norte y del sur a las vacunas", planteó.

En ese sentido, Cafiero subrayó que "la pandemia puso más en crisis esto", por lo que "un desafío de política exterior de la Argentina es recomponer, a partir de las relaciones bilaterales, las herramientas necesarias para generar flujos comerciales que permitan recuperar la caída económica de la pandemia".

Sobre el segundo punto que prioriza la Cancillería, dijo que "es el aumento del comercio exterior, principalmente la recuperación de la Argentina que está relacionada con las exportaciones que vienen creciendo" y que se apunta a "generar inversiones extranjeras de forma directa".

El tercer punto prioritario de su cartera es "la integración en el Mercosur porque efectivamente es el mecanismo de integración más importante" que tiene el país, sobre lo que destacó recientes acuerdos para superar tensiones que empantanaban el funcionamiento del bloque.

El cuarto punto mencionado por el funcionario fue "la defensa de los derechos humanos", sobre lo que destacó que "la Argentina logró a partir de la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mostrar el liderazgo en defensa de derechos humanos y se avance con políticas relacionadas con minorías, con la libertad de expresión".

El último eje fue "la causa Malvinas", de lo cual dijo que "no solo porque se cumplieron los 40 años del conflicto bélico, sino porque es parte estructurante de la política exterior".