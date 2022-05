Alberto en La Pampa: "No soy el dueño del Gobierno"

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Alberto Fernández le respondió ayer a La Cámpora tras las duras críticas a su gestión, al señalar que él no es "el dueño del Gobierno" y "nadie" lo es, en medio de la alta tensión en la interna del Frente de Todos.

"Yo no soy el dueño del Gobierno, nadie es dueño del Gobierno. El dueño es el pueblo, nosotros sólo representamos a ese pueblo", resaltó el jefe de Estado.

El Presidente se expresó así al responder al ministro de Desarrollo para la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien este martes le recriminó que no se iba a llevar "el Gobierno a la mesita de luz".

"Tenemos que lograr que Argentina se desarrolle, no estamos logrando que ese desarrollo se dé por igual en todos los rincones de la Argentina", apuntó el jefe de Estado, y reforzó: "Este no es mi gobierno, es el de todos ustedes".

"En este momento hay 4.600 obras públicas en ejecución, el 65% de los argentinos vive en un lugar donde se están haciendo obras públicas, hemos entregado cerca de 45.000 viviendas y se están construyendo 102.000 viviendas a lo largo y a lo ancho de la Argentina y esto hace al desarrollo, porque tener un techo es un derecho humano, no es un privilegio y eso no lo resuelven los mercados, lo resuelve el Estado", resaltó.

En tono de ironía, tras recordar la pandemia y otras dificultades que atravesó desde que llegó al Gobierno, expresó: "Estoy preparado para cuando venga la invasión de platos voladores, es la única que falta".

El Presidente visitó la ciudad de General Pico, anunció obras y firmó convenios por inversiones de más de 21.000 millones de pesos por parte del Gobierno nacional.

El acto central, que incluyó la reunión de Gabinete Federal en el marco del programa Capitales Alternas, se realizó en el Club Argentino de la ciudad de General Pico, junto al gobernador pampeano Sergio Zilotto y otros integrantes del gabinete y funcionarios pampeanos.

En el marco general de la firma de convenios, se celebró la ejecución del Acueducto del Río Colorado y obras complementarias al Norte de Santa Rosa, a cargo de Katopodis.

Por su parte, el ministro del Interior Wado de Pedro -que este lunes visitó el despacho presidencial- firmó con Zilotto un convenio de Aportes del Tesoro Nacional a la provincia y un acta compromiso de inversión en el marco del Programa Municipios de Pie.