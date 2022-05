Actividad en Formativas

El domingo comenzaron a jugarse las zonas impares del Federativo U16 de básquet masculino, con participación de clubes de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Independiente y Libertad ganaron los dos partidos disputados, Atlético ganó uno y perdió otro, mientras que 9 de Julio perdió los dos cotejos.

Este es el resumen de los resultados (recordando que faltan las revanchas el 29 de este mes): Zona 1: Unión de Avellaneda (vuelta); Independiente de Rafaela (ida); Unión de Santa Fe. Independiente 56 vs. Unión de Santa Fe 54; Unión de Santa Fe 45 vs. Unión de Avellaneda 44 y Unión de Avellaneda 58 vs. Independiente 72.

Tabla: Independiente de Rafaela 4, Unión de Santa Fe 3, Unión de Avellaneda 2.

Zona 3: Sportivo Villa Minetti (vuelta), Atlético Rafaela, Banco Provincial de Santa Fe A (ida). Banco A 49 vs. Atlético Rafaela 63; Atlético Rafaela 54 vs. Sp. Villa Minetti 57 y Sp. Villa Minetti 63 vs. Banco A 71.

Tabla: Banco A 3, Atlético Rafaela 3, Sp. Villa Minetti 3.

Zona 4: CACU de Ceres (vuelta), 9 de Julio de Rafaela (ida), Rivadavia Juniors de Santa Fe. 9 de Julio 59 vs. Rivadavia 87; Rivadavia 73 vs. CACU 60 y CACU 64 vs. 9 de Julio 63.

Tabla: Rivadavia 4, Cacu 3, 9 de Julio 2.

Zona 7: Atlético Tostado, Libertad de Sunchales (vuelta) y Alma Juniors de Esperanza (ida). Alma 43 vs. Libertad de Sunchales 95; Libertad 92 vs. Atlético Tostado 38 y Atlético Tostado 58 vs. Alma Juniors 78.

Tabla: Libertad 4, Alma 3, Atlético Tostado 2.



TORNEO ARB

El sábado se disputó parcialmente la cuarta fecha, Tira A, del torneo de divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Estos fueron los resultados: U21: Atlético 70 – Unión 47.

U16: Ben Hur 65 – Libertad 88; Independiente 77 – Quilmes 57.

U14: Ben Hur 82 – Libertad 59; Atlético 52 – Unión 70; 9 de Julio 49 – Peñarol 60.

Femenino, Grand Prix U16: Libertad 45 – Ben Hur 22; Ben Hur 32 – Independiente de Ataliva 40; Libertad 63 – Independiente de Ataliva 31.