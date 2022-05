Este miércoles se disputará la tercera fecha del Torneo Regional Juvenil de AFA. Como visitante, Ben Hur enfrentará a Peñarol de Córdoba. La delegación de la BH partirá a las 7:30hs.

Los horarios de los encuentros son los siguientes: 14 hs. Sub 13; 16 hs. Sub 15 y 18 hs. Sub 17.