Defensa en contra del Servicio Militar

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ministro de Defensa, Jorge Taiana, se manifestó en contra del pedido del retorno del Servicio Militar Obligatorio, tal como propuso la diputada santafesina Amalia Granata, y consideró que la iniciativa "es un despropósito".

El titular de la cartera castrense continuó: "El servicio militar tuvo casi 100 años de vigencia en la Argentina. En todo el mundo tuvo un propósito distinto, una continuación de las viejas levas".

Para Taiana, la "colimba" trae aparejada consecuencias negativas. "Sabemos cómo terminó la colimba, con la Ley Carrasco", enfatizó el integrante del Gabinete, en referencia al homicidio de Omar Carrasco, el soldado de 19 años que fue brutalmente asesinado tras sumarse al grupo de Artillería 161 en Zapala. El suceso dio pie al fin del Servicio Militar Obligatorio en 1994.

Luego explicó: "La profesión del soldado debe ser elegida voluntariamente". Y diferenció: "Una cosa es el soldado voluntario que busca tener una profesión y que puede salir con un oficio o quedarse como suboficial. Eso no tiene nada que ver con el viejo Servicio Militar que era como la leva, la discrecionalidad en el trato con los soldados y a la falta de derechos de los conscriptos".

Por último, el ministro de Defensa destacó la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas y señaló que desde el Gobierno hay una política de ampliar los cupos. Sin embargo, aclaró que la profesión "no tiene nada que ver con el Servicio Militar".



LA POSTURA DE ALDO RICO

Ante la polémica generada por la propuesta de la diputada santafesina Amalia Granata para reinstalar el Servicio Militar Obligatorio, el ex teniente coronel Aldo Rico reapareció y rechazó la iniciativa, ya que subrayó que "las Fuerzas Armadas no son reformatorios".

"Las Fuerzas Armadas no son reformatorios: los cuarteles forman soldados para la guerra. No se puede desarrollar un instrumento militar para combatir la pobreza o reemplazar a los planes", sostuvo el ex intendente de San Miguel.

El militar retirado opinó sobre la iniciativa de Granata y pidió preguntarse "cuáles son las necesidades de Defensa" en la actualidad.

"Acá se ven las cosas y no se ven las necesidades. Es un problema en todos los órdenes de la política de Estado en la Argentina: se hacen las cosas y no se sabe por qué", señaló el ex militar que lideró los levantamientos carapintada contra el Gobierno de Raúl Alfonsín.