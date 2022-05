Bochas: rafaelinos destacados en el Individual

El fin de semana del 23 y 24 de abril se llevó a cabo en Romang, provincia de Santa Fe, el Campeonato Argentino Individual organizado por el club Matienzo de esa localidad,, en conmemoración de los 149 años de vida de la ciudad. Dicho Campeonato fue Fiscalizado por la Asociación Romanense de Bochas y por la Confederación Argentina de Bochas.

En el Club Matienzo se jugaron dos zonas de con tres asociaciones por zona, Cancha Nº 1: Asociación Sunchalense – Asociación Santotomesina – Asociación Romanense, Clasificados Sunchalense y Santotomesina,

Cancha Nº 2: Asociación Corondina – Asociación Crespense – Asociación La nueva Asoc. Santa Fe Capital. – Clasificados Crespense y La nueva Asoc. Santa Fe Capital.

En Club Gimnasia de Romang: Asociación Sanjustina – Asociación Bochas del Norte – Asociación Rosarina – Asociación Rafaelina. Clasificados Rosarina y Rafaelina.

En el Club Romang Futbol Club Asociación Pilarense – Asociación Paivense – Asociación Videlense – Asociación Esperancina – Clasificados Esperancina y Paivense.

En el Club Los Laureles Asociación del Este Cordobés – Asociación Humbolense – Asociación Galvense – Asociación Sancarlina.- Clasificados Este Cordobés y Sancarlina.

Los primeros partidos de la mañana del día domingo fueron: Club Matienzo, Cancha Nº 1: Asoc. del Este Cordobés (15) vs. Asoc. Paivense (7). Cancha Nº 2: Asoc. Sancarlina (8) vs. Asoc. Rafaelina (15). Club Gimnasia de Romang, Cancha Nº 1: Asoc. Sunchalense (15) vs. Asoc. Rosarina (3). Cancha Nº 2: Asoc. Esperancina (10) vs. Asoc. Santotomesina (15). Club Romang Futboll Club Cancha Nº 1: Asoc. Santa Fe Capital (2) vs. Asoc. Crespense (15).

Ya cuando quedaban cinco asociaciones se realizó un nuevo sorteo donde quedó libre la Asoc. Rafaelina de Bochas y se disputaron en el club anfitrión los siguientes encuentros: Cancha Nª 1: Asoc. Sunchalense (15) vs. Asoc. Crespense (8). Cancha Nº 2: Asoc. del Este Cordobés (14) vs. Asoc. Santotomesina (15).

Semifinal: Asoc. Sunchalense (4) vs. Asoc. Rafaelina (15). Libre Asoc. Santotomesina.

FINAL:Asoc. Santotomesina (15) vs. Asoc. Rafaelina (11).

La clasificación general fue la siguiente: 1º Asoc. Santotomesina (Alejandro Aquino), 2º Asoc. Rafaelina (Gorosito Juan), 3º Asoc. Rafaelina (Marcelo Quiroga), 4º Asoc. del Este Cordobés (Albarracín Luis), 5º Asoc. Crespense (Hernández Exequiel), en los primeros puestos.