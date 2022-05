Triunfos de Almagro

El domingo se disputó la cuarta fecha del torneo Apertura de primera división Femenino de la Asociación Rafaelina de Voley. En la oportunidad Almagro derrotó como visitante a Libertad de Sunchales por 3 a 2. Los parciales fueron 16/25, 26/24, 25/15, 22/25 y 15/8, para la segunda victoria consecutiva del equipo dirigido por Pablo Colsani.

Las «Cachorras», apodo que han elegido por la juventud de su plantel, vienen creciendo y afianzándose a medida que transcurren los partidos. En el otro encuentro jugado, Unión de Sunchales mantuvo el invicto con un claro triunfo de local frente a Brown de San Vicente por 3 a 0.



PRIMERAS EN SUB 16

El 30 de abril se disputó el segundo Grand Prix sub 16 de la Asociación Rafaelina de Voley, con localía en Almagro. Los representativos de la entidad de calle Garibaldi tuvieron una excelente actuación, ya que el equipo «C» mantuvo su posición en la tabla con 2 partidos ganados y 2 perdidos, el equipo «B» logró el 4to puesto dentro del GP mientras que el equipo «A» se llevó la victoria principal logrando el primer puesto entre los 13 equipos participantes.

En el partido decisivo superó a Unión A por 2 a 0.



ARGENTINOS EN ITALIA

El equipo del armador santafesino Luciano De Cecco (6 puntos), la Lube Civitanova, venció en tie break a la Sir Safety Perugia de Sebastián Solé (6) en el PalaBarton perugino en dos horas y veinte minutos de juego y ante 3.500 personas. Otra vez el factor campo no tuvo incidencias en el desarrollo del encuentro que disputaron los dos argentinos, correspondiente a la primera final de Superlega. Los parciales fueron 17-25, 28-26, 25-20, 17-25, 13-15.

El próximo encuentro será este miércoles a las 15:30hs de Argentina en Civitanova.