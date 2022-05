Otra suba del dólar, que cerró a $203,50

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El dólar blue cerró ayer en $203,50, en una jornada de mucha volatilidad en la que bajaron los tipos de cambio financieros y subieron los bonos en dólares y acciones, en tanto que el riesgo país llegó a su nivel más bajo en los últimos treinta días.

El paralelo registró este martes su segunda alza consecutiva, subió $2,50, tras comercializarse en $204,50 en el comienzo de la rueda del mercado marginal y la brecha con el dólar oficial mayorista llegó al 75,6%.

Los dólares financieros operaron en baja y el contado con liquidación bajó 1,3% hasta los $208,04, por lo cual la brecha con el tipo de cambio mayorista se contrajo al 79,5%.

El MEP o dólar bolsa bajó también 1,3% hasta los $206,75 y la diferencia con el mayorista se situó en 78,4%.

El dólar mayorista avanzó 14 centavos hasta los $115,87 en una jornada en la que el Banco Central sumó US$ 50 millones a sus reservas, para llegar a alrededor de 350 millones en el año.

Así, las reservas internacionales cerraron el primer día hábil de mayo en US$42.066 millones.

El dólar minorista sin impuestos, aumentó 36 centavos a $121,33 para la venta, según el promedio de las principales entidades crediticias y en el Banco Nación el billete se mantuvo sin cambios a $120,25 para la venta.

El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos, superó por primera vez los $200 al trepar 59 centavos y posicionarse en los $200,19.

En el mercado accionario subieron las acciones locales y los papeles de los bancos que cotizan en la bolsa norteamericana, acompañados de una suba de los bonos en dólares.

El Índice S&P Merval volvió a subir después de dos ruedas en baja, mejorando un 2,25% en promedio y llegó a las 89.585,33 puntos.

En Wall Street las acciones de los bancos argentinos lideraron los avances encabezados por Banco Macro (6%), IRSA Propiedades Comerciales (5,6%), BBVA (5,5%), Transportadora de Gas del Sur (4,7%) y Grupo Financiero Galicia (4,6%).

Entre los bonos en dólares el Bonar 2041 encabezó las subas con una mejora del 2,7%, seguido por el Bonar 2035 (2,6%) y el Bonar 2030 (1,9%), mientras que los títulos Globales operaron con subas de hasta el 1,2%.

El riesgo país del banco JP Morgan registró su mayor caída diaria en un mes, al bajar un 1,8% a 1.783 puntos, tras tocar el lunes su máximo desde fines de marzo de 1.816 unidades.

Por su parte, los agroexportadores liquidaron US$ 3.171 millones en abril, constituyéndose en la cifra más alta en ocho años para ese mes.

En tanto que en el primer cuatrimestre del 2022, las liquidaciones del agro acumularon más de US$ 11.000 millones.