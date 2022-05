Cristina fue sobreseida en la causa "cuadernos"

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a un centenar de empresarios en el capítulo de la "carterización de la obra pública" que se desprendió de la investigación central del caso "cuadernos" donde se denunció el pago de sobornos durante su Gobierno.

La vicepresidenta está en juicio acusada por asociación ilícita en el expediente principal que se destapó por el "arrepentimiento" de Oscar Centeno, el chofer del exfuncionario Roberto Barata que acusó sobre los movimientos de dinero en bolsos.

En el caso, la denuncia era por los movimientos financieros que hizo Ernesto Clarens quien se acogió a la figura del "imputado colaborador", y que tenían que ver con obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad a distintas empresas.

En su momento, el juzgado citó a todos los empresarios de la lista que habrían sido favorecidos con esa obra pública. En primera instancia, el fallecido Claudio Bonadio procesó a todos por asociación ilícita y cohecho, pero luego la Cámara Federal pidió revisar esa decisión pues consideró que no todos los empresarios debían estar implicados.

Ahora, el juez Ercolini que subroga el juzgado de Bonadio advirtió que "no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos referidos en este resolutorio".

"Muchos de los empresarios y/o empleados de alto rango que fueron indagados oportunamente -más allá del temperamento expectante adoptado-, resultaron prácticamente desvinculados de la investigación, ya sea porque las empresas de las que eran responsables y/o ellos mismos no fueron mencionados en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos", sostuvo en su fallo.

Por ello, sobreseyó -entre otros- a Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y el financista Clarens.

En cuanto a los empresarios Juan Carlos Goycoechea, Juan Chediak, Aldo Roggio, Cristóbal López, Eduardo Eurnekian, Alejandro Radetic, Antonio Gómez, Manuel Uribelarrea y Mario Rovella, también fueron sobreseidos, entre muchos otros.

Los empresarios no figuraban en los listados de Clarens ni tampoco de la causa "cuadernos" y por eso terminan sobreseídos, aunque ello no implica que serán juzgados por la causa principal donde Centeno declaró como "arrepentido" por el pago de sobornos durante el kirchnerismo.