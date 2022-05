¿Envejecen más rápido?

Con más de dos años de pandemia por coronavirus en el espejo retrovisor, los científicos siguen investigando las consecuencias del paso de la enfermedad Covid-19 en el organismo, tanto en el cuerpo como en el cerebro.Sus hallazgos están generando preocupaciones sobre los impactos a largo plazo que el coronavirus podría tener en procesos biológicos como el envejecimiento adelantado.Un estudio reciente confirmó el fenómeno: sí hubo envejecimiento acelerado en la población y la responsable de ello fue la pandemia.El envejecimiento es un proceso biológico relacionado con enfermedades y mortalidad. El proceso biológico del envejecimiento se refleja en características moleculares, que incluyen modificaciones epigenéticas y desgaste de los telómeros.En un trabajo anterior se había mostrado que el paisaje epigenético de la célula huésped se altera durante el VIH e infección por el SARS-CoV-2. Además, el desgaste de los telómeros en los leucocitos es otro sello distintivo del envejecimiento y está asociado con un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la duración de la vida humana.Para estudiar el envejecimiento epigenético en la sangre completa y su correlación con el Covid-19 no grave y grave, los científicos llevaron a cabo un estudio de metilación del ADN de todo el genoma en sangre completa recolectada de 232 individuos sanos, 194 pacientes con Covid-19 no grave y 213 con Covid-19 grave. Y hallaron que la sangre presentaba una edad de ADN más antigua en los pacientes con Covid-19 en comparación con los individuos sanos.Para ajustar el sesgo debido a la edad cronológica individual, se calculó la aceleración de la edad epigenética para cada muestra. Se estimó que las personas con Covid-19 tenían una aceleración significativa de la edad del ADN. Se observaron los mismos fenómenos en las poblaciones de jóvenes (edad <50) y ancianos (edad ≥50). Juntos, se encontró un envejecimiento epigenético acelerado en pacientes con infección por SARS-CoV-2.En este estudio, los científicos concluyeron que la edad epigenética podría verse alterada en presencia de infecciones virales y que los telómeros más cortos se asocian con el riesgo de desarrollar el Covid-19 con peores resultados.En general, estos hallazgos sugieren que el Covid-19 puede perturbar el reloj epigenético y la longitud de los telómeros ya que el envejecimiento del ADN fue paralelo a un acortamiento de los telómeros en todas las observaciones.Un trabajo reciente también publicado señaló que el aislamiento preventivo envejeció a las personas antes de tiempo, al tiempo que aseguró que en la medida que la pandemia continúa, la gente va a sentir que envejece más rápido que antes.El envejecimiento acelerado se da por varios factores, como la exposición a enfermedades infecciosas, el estrés crónico y la soledad, que afectan el proceso de envejecimiento y terminan por acortar la vida.La investigación se realizó mediante un sondeo en el cual un tercio de las personas interrogadas manifestaron tener un declive en su salud mental y física. Las más afectadas fueron las mujeres, que además ganaron peso en la pandemia. Este resultado, además, fue apoyado por otros expertos que no estuvieron involucrados en el trabajo.Aunque el gran culpable es la pandemia, todos señalan al estrés como causa final de este proceso de deterioro, pues dicho estado aumenta la producción de la hormona cortisol, que está involucrada en una serie de procesos.Está comprobado que el cortisol promueve la inflamación y eso no solo crea problemas en la piel, sino que acelera el envejecimiento en general. Además de lo expresado, el estrés interrumpe el ciclo del sueño y si la gente duerme menos hay menor posibilidad de que el organismo se pueda reparar a sí mismo.