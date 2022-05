Rosario será una de las sedes de "Tapeando"

El festival "Tapeando", organizado desde la Embajada de España en Argentina, se realizará del 10 al 19 de junio próximo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Neuquén, con la participación de más de 30 restoranes, para promocionar al país ibérico como destino turístico, anunciaron hoy los organizadores, difundió Conclusión.

La actividad, que en su primera edición también movilizará el turismo y el consumo -particularmente gastronómico- en esas urbes argentinas, es un proyecto de Turespaña, la Consejería de Turismo de la embajada española.

Los establecimientos participantes -que brindan variada gastronomía, no sólo española- ofrecerán durante esos 10 días versiones locales de las reconocidas tapas españolas, con el objetivo reforzar el atractivo de España como destino turístico para los argentinos mediante la difusión de la cultura de la tapa como seña de identidad.

Según la mencionada oficina de la Embajada de España, "los asistentes podrán experimentar la costumbre española de ir de bar en bar y realizar la ruta o recorrido de la tapa que más disfruten" y además participarán de sorteos de productos y viajes.

El Día Mundial de la Tapa, que se celebra el tercer jueves de junio, será el marco de este festival que busca acercar aún más a los argentinos al tapeo, una liturgia española que tiene su origen en las tabernas, donde se solía tapar el vino con una rodaja de pan, jamón o queso para que no le cayera polvo o algún insecto.

El consejero de Turismo de la Embajada de España, Roque González, sostuvo al formular el anuncio que “tapear es básicamente recorrer bares; en uno, tomarse una o dos tapas, una caña o un vino, muchas veces de pie en la barra, y repetir esto en otros bares”.

El funcionario aclaró que “Tapeando está abierto a todo tipo de propuestas; nos gustaría que restaurantes japoneses o parrillas argentinas ofrezcan tapas que, sin duda, es uno de los emblemas de nuestra gastronomía» y añadió que «las tradicionales no dejan de reversionarse y nuevas tapas de autor aparecen constantemente”.

Un comunicado precisa que "los restaurantes y bares podrán inspirarse en las típicas tapas, pinchos o montaditos de las distintas regiones y ciudades de España, como “la marinera” de Murcia, “el salmorejo” de Andalucía, el “esgarraet” de Valencia, o la “gilda” de País Vasco, invitando a los argentinos a viajar a España a través de los sabores».

En Tapeando habrá además actividades especiales y grandes premios, tanto entre los consumidores como entre los restoranes participantes, con sorteo de pasajes a España y de productos españoles.