Promover el trabajo para el desarrollo personal y la construcción de una sociedad más igualitaria

Por Lic. Diego Peiretti*

Desde nuestra gestión, lo que nos interesa compartir y resaltar en este día, es el rol que ha asumido el Estado Local en torno a la generación de oportunidades para el empleo. En este sentido, para poder abordar esta temática desde las políticas públicas es necesario saber “dónde estamos parados”. Desde el ICEDeL (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) venimos desarrollando una batería de herramientas que nos permiten elaborar un diagnóstico de la situación, conocer los datos, acceder a la información acerca de la tasa de desocupación, pero también comprender el mercado laboral rafaelino. Es decir, conocer, analizar y comprender las demandas del mercado para poder trabajar sobre la oferta. El Relevamiento Socieconómico que realizamos cada año es, quizás, la herramienta más potente para acceder a esa información y en base a ella trabajar en el diseño de nuestras políticas públicas de empleo.

Ese es nuestro punto de inicio. Estos informes nos han permitido saber que en Rafaela la tasa de desocupación es, según la última medición del 2021, del 8.2%. Pero también nos permite analizar a quiénes incluye este indicador, quiénes son los rafaelinos y rafaelinas que buscan activamente un empleo y no pueden acceder al mismo. Uno de los aspectos más interesantes de dicho perfil, y sobre el cual trabajamos fuertemente en los últimos años, tiene que ver con el hecho de que en nuestra ciudad, la desocupación afecta principalmente a jóvenes de entre 18 y 30 años, y mayormente a las mujeres de esa franja etaria.

A partir de este reconocimiento, también nos enfocamos en analizar la demanda laboral. Allí podemos ver una reactivación económica en los últimos meses que nos genera satisfacción, expectativas y esperanzas. Reactivación que no sólo se visualiza en los datos que arrojan nuestros estudios (Observatorio Industrial, Relevamiento Socieconómico), sino también en la demanda de las empresas de diferentes rubros en nuestra Oficina Municipal de Empleo, las que se centran en los programas de inserción laboral que llevamos adelante junto a los gobiernos nacional y provincial. “Entrenamiento para el trabajo” y “Programa de Inserción Laboral”, que volvieron a tomar protagonismo a partir del 2020, se suman a la propuesta provincial “Primer empleo”, o nuestro programa municipal “Aprender en la Empresa”. Estas son algunas de las alternativas que ponemos en práctica en forma articulada con el sector productivo buscando generar oportunidades laborales para rafaelinos y rafaelinas.

A través precisamente de esos programas, que tienen el reconocimiento y una alta valoración por parte del sector empresario, trabajamos tres instancias que facilitan dar respuesta no sólo a la problemática de la desocupación, sino también a las necesidades del sector productivo local, la formación para el empleo (en articulación con distintas instituciones de la ciudad), la práctica laboral y finalmente, la inserción.

Como gobierno local, entendemos que resulta fundamental asumir un rol de cercanía, tanto hacia quienes componen la oferta (desocupados y subocupados) como hacia quienes conforman la demanda (empresas). Estar cerca significa atender los dos componentes del mercado de trabajo, comprender ambas necesidades y articular entre ellas para brindar la formación y capacitación necesaria que amplíe oportunidades de desarrollo, para trabajadores y para la economía en su conjunto. Resulta fundamental estar en diálogo permanente, y en este sentido la Oficina de Empleo Municipal cumple un rol fundamental.

Ninguna estrategia local tendrá el resultado esperado si no se trabaja bajo un esquema de alianza con las instituciones del territorio. Resulta imprescindible generar espacios participativos con cada sector de la sociedad, y en este sentido me refiero a sindicatos, gremial empresaria, universidades, clubes, vecinales. La articulación territorial permanente y el trabajo conjunto se han convertido en el principal componente de nuestras políticas públicas.

Entendemos que los gobiernos locales deben promover la generación de empleo a través de la implementación de políticas de desarrollo económico local integradas a una visión estratégica del territorio, teniendo como premisa fundamental la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos.

A lo largo del 2021, y en lo que ha transcurrido del 2022, han pasado por nuestros programas formativos y de inserción más de 2.000 jóvenes y adultos, quienes pudieron adquirir nuevas capacidades y mejorar sus condiciones de empleabilidad. También hemos podido potenciar nuevos emprendedores, las y los cuales surgieron de estas formaciones.

También, durante los últimos años, comenzamos a desarrollar políticas en sectores específicos, donde se observan oportunidades concretas de empleo, tal es el caso de la industria del software. “Elegí Digital” es un programa que busca formar a jóvenes y adultos en temas vinculados a las nuevas tecnologías, principalmente en programación, y ya han pasado por el mismo más de 600 rafaelinos y rafaelinas. Como elemento a destacar, estas políticas están orientadas a generar más puestos de trabajo para mujeres. El mundo digital se transforma en una muy buena oportunidad para generar empleo en mujeres, por este motivo se diseñó el “Elegí Digital Violeta”, programa que prevé forman 200 mujeres a lo largo del 2022.

La situación económica, no sólo de nuestro país, sino del mundo, se ha visto duramente golpeada a partir de marzo del 2020, y Argentina también venía de atravesar años particularmente difíciles. Esto trajo como resultado serias dificultades para el tejido pyme nacional y local, con visibles impactos en el empleo. Hemos podido leer ese escenario y asumimos el desafío de acompañar, tanto en aquel difícil momento, como en este nuevo escenario que nos genera expectativas renovadas. Nuestra tarea debe enfocarse en el cuidado del trabajo de cada rafaelino y rafaelina, y también en el acompañamiento a todos nuestros jóvenes que están iniciando su camino de inserción laboral. Hoy nos enorgullece y llena de satisfacción conocer los datos que ratifican el camino que tomamos y nos impulsan a redoblar esfuerzos para que cada ciudadano, cada ciudadana pueda desarrollarse, contar con oportunidades y estructurar su vida a partir del acceso al trabajo digno.

Este 1º de mayo nuestro deseo es celebrar el Día del Trabajador y la Trabajadora poniendo sus derechos y sus necesidades en el centro de nuestras políticas públicas. Ese es nuestro compromiso: defender el trabajo como una de las principales herramientas de realización personal para construir colectivamente una verdadera democracia con justicia social.

(*) Secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela.