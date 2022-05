Pusineri: “La percepción que tenemos es que continuará la generación de empleo”

El ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, Juan Manuel Pusineri, afirmó que el nivel de empleo ya superó el registrado antes de la pandemia y destacó distintas acciones, como el financiamiento al sector privado, programas de empleo y obra pública orientada a la producción, que se tomaron desde el Gobierno de Omar Perotti para dejar atrás el retroceso de la actividad económica y la pérdida de fuentes de trabajo que trajeron aparejadas las medidas de aislamiento que se impusieron ante la emergencia sanitaria.

En todo momento valoró la fluida relación que mantienen con empresas y sindicatos y apuntó que el gran desafío por delante es mejorar la calidad del empleo.

En una entrevista que concedió a LA OPINIÓN, Pusineri afirmó que a un año de su puesta en marcha, las Comisiones Médicas funcionan a pleno y apoyó la medida del Gobierno nacional “de ir con bonos o asignaciones específicas para los trabajadores informales, empleadas de casas particulares, jubilados y monotributistas”.

-¿Ministro, cómo está viendo el mercado laboral en la Provincia?

-En primer lugar claramente superamos el peor momento que fue a mediados de 2020 en plena pandemia, cuando en la Provincia se perdieron 40 mil puestos de trabajo. Desde ese momento el gobierno tomó una serie de acciones, que son conocidas: se pusieron en marcha, en primer lugar, los protocolos sanitarios, que fueron muy importantes para que las industrias empezaran a funcionar y muchas actividades privadas también lo hicieran. En segundo lugar, se encaró una campaña de vacunación, cuando las vacunas estuvieron disponibles, que fue muy exitosa. Estas fueron las dos primeras acciones destinadas a mitigar la pandemia, pero después también se pusieron en marcha un conjunto de programas vinculados al financiamiento del sector privado, programas de empleo, de capacitación y obras públicas relacionadas con la producción. Sobre el fin de 2021, según los informes del INDEC sobre mercado laboral y lo que surge del sistema previsional, los niveles de empleo y actividad económica están mejor que antes de la pandemia. A diciembre pasado se habían creado más de 20 mil empleos registrados nuevos durante 2021. En segundo lugar, en el empleo en general, la medición del INDEC que comprende trabajo registrado, informal, monotributo y autónomos, en 2021 hay 88 mil trabajos más que en 2020. Esto es producto de la capacidad que tiene la provincia con una diversidad productiva importante, con sectores como industrial, el agropecuario, el tecnológico y el científico, todos con mucha potencialidad a lo que de debe sumar lo que es la premisa del gobierno de Omar Perotti, que es estar cerca de la economía real, del que produce y el que trabaja. En todos y en cada uno de los programas se tiene en cuenta particularmente esto. Que en el mercado laboral hoy tengamos esta situación es producto del esfuerzo conjunto del sector privado y el sector público. De todas maneras, para nosotros es un punto de inicio porque en materia de empleo quedan desafíos por delante.

-¿Cuáles?

-Uno muy importante es apostar a la calidad del empleo. Queremos que sea un empleo registrado, con cobertura social y con aportes porque esto es un beneficio para el trabajador y su familia y porque fortalece el sistema jubilatorio. Esta es una acción que el gobierno de la provincia viene procurando básicamente por tres líneas: una es con la inspección laboral y hoy es muy importante la tarea que se está desarrollando. Estamos haciendo las inspecciones tradicionales porque en la pandemia tuvimos que hacerla más vinculadas al cumplimiento de los protocolos sanitarios, y a partir de ellas comprobamos que hay mucha registración luego de la inspección. La segunda acción es con los planes de empleo que tienden a favorecer el trabajo en blanco y aquí se financia al sector privado para que tome un trabajador en blanco. Esto es lo que se conoce como el programa 'Primer empleo'. Y en tercer lugar con las Mesas Tripartitas en las que participan los trabajadores con sus entidades gremiales, los empresarios con entidades gremiales y el Estado. A propósito de esto último también hay que destacar otras cuestiones que hacen a la vida laboral. Seguramente recordarán que una empresa como Mahle Rafaela montó la vacunación de sus trabajadores y esto lo hicimos en combinación con el sindicato (UOM) y con el Ministerio de Salud, lo que permitió en un momento difícil que las empresas tuvieran certeza de que sus trabajadores estaban vacunados, inclusive vacunando en la empresa a algunos trabajadores que tenían dudas y viendo que sus compañeros se vacunaban también lo hicieron, lo que en definitiva terminó reduciendo el ausentismo, que fue uno de los mayores problemas de las empresas y se pudo reducir contagios. Todo este tipo de cuestiones no las hace solo el Estado, tampoco solo el sector privado sino que responden a una coordinación de un trabajo conjunto que se debe llevar adelante con las empresas y los trabajadores

-Las empresas que necesitan incorporar personal tienen sus temores ante una economía algo inestable. Pero ustedes buscan la forma de avanzar en esa dirección.

-Esa es la voluntad del gobierno y del Gobernador, particularmente, estar al lado de la gente que produce y trabaja. Las llaves que tenemos es que si alguna de las empresas se ingresa a alguno de los programas de trabajo, en especial lo que tienen que ver con el empleo joven, que brindan seguridad jurídica porque estamos hablando de un empleo registrado, que cumple con toda la legislación laboral, sabe también que tiene un aporte económico importante desde el Estado para que durante el periodo en que ese aporte se efectiviza pueda ir formando al trabajador. Esto parte, en primer lugar, de montar el programa y, en segundo término, de tener un diálogo fluido con las empresas y también con los sindicatos porque siempre están atentos a que los empleos que se crean no tengan irregularidades o no incurran en infracciones a las leyes laborales. Esta es toda una tarea que se desarrolla en Rafaela puntualmente. Tuvimos experiencias con empresas en capacitación para el empleo, con el programa Primer Empleo, y ya han tomado trabajadores.

-¿Qué estimación manejan en cuanto a registros de empleo formal en la provincia?

-La última medición es al mes de febrero y nos ubican por encima de los 500 mil empleos formales en la provincia.

-Sobre la experiencia de las ART y la creación de las Comisiones Médicas en la Provincia, ¿hay algún tipo de evaluación sobre cómo están funcionando?

-A un año de su puesta en vigencia hoy funcionan a pleno las Comisiones Médicas. Las causas que se judicializaron derivadas de accidentes o enfermedades profesionales ahora tienen respuesta en el ámbito de las Comisiones. Igualmente, hay otras cuestiones que se van a seguir judicializando porque lo que se resuelve en el marco de las Comisiones no es aceptado por el trabajador o la ART y se judicializa y otros porque responden a casos que no encuentran una solución en la Comisión, sea porque el porcentaje de incapacidad no es el que se pretende ya sea por una enfermedad que no está en el listado nacional.

-Otro frente de tormenta tiene que ver con la inflación y su impacto en los salarios, Qué análisis hace de este escenario?

-Sin dudas. La percepción que tenemos es que el 2022 va a seguir habiendo crecimiento económico y va a continuar la generación de empleo. Esto ya lo están marcando los indicadores de actividad económica. En estos días, se dieron a conocer los datos del EMAE (Estimador mensual de actividad económica) y estamos viendo que inclusive respecto del 2021 hay una mejora todavía en la actividad y eso va a derivar en mejor del empleo. De cuánto será ese crecimiento dependerá del control que pueda tener Argentina de la inflación, Hay medidas tomadas y la expectativa es que a partir de abril comience a disminuir. Respecto de los trabajadores, la inflación hay que tener en cuenta dos grandes cuestiones: el trabajador formal tiene la paritaria. Hoy se están adelantando paritarias con porcentajes que permiten que el salario no pierda frente a la inflación, y esto es lo que hacemos en la provincia de Santa Fe. En el sector público tuvimos paritarias y al igual que el año pasado nuestra expectativa es que el salario se ubique por encima de la inflación. Después está el trabajador informal que es quien más sufre la inflación, por ello vemos bien lo que implementó el Gobierno nacional de ir con bonos o asignaciones específicas para los trabajadores informales, empleadas de casas particulares, jubilados y monotributistas porque allí no hay una paritaria que permita trabajar sobre las variables inflacionarias y salariales. Entonces este tipo de medidas van a ser necesarias en tanto y en cuanto el problema principal que es controlar la inflación siga vigente.

-De todos modos los trabajadores sienten que pierden contra la inflación.

-Una vez que la inflación comience a disminuir el salario va a ir recuperando poder adquisitivo. Nosotros tenemos, en lo que es la medición del trabajo formal, que en los años 2018 y 2019 el salario formal perdió contra la inflación. En menor medida, un 1%, lo hizo en 2020, pero en 2021 el salario formal le empezó a ganar a la inflación.