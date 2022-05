Fernández prometió a Perotti enviar 300 gendarmes y fortalecer la justicia

El presidente Alberto Fernández recibió ayer en Casa Rosada al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien le pidió mayor presencia de gendarmes en la provincia, distrito que tiene como principal problema la inseguridad. La reunión en Balcarce 50 se dio un día después de que Perotti lanzara críticas a la Nación por la seguridad, al abrir las sesiones de la legislatura santafesina. Durante el encuentro, se acordó que se sumarán 300 gendarmes a las tareas en la provincia, con foco en Rosario. "Hay una necesidad de darle una respuesta concreta a todos los santafesinos y a Rosario en particular", expresó el mandatario provincial al salir de la reunión.

El gobernador de Santa Fe estuvo acompañado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, mientras que Fernández estuvo con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

En diciembre pasado, la Nación había desplegado a 575 gendarmes en la provincia, aunque ese refuerzo no sirvió para bajar los índices criminales. El plan que había anunciado en ese momento Aníbal Fernández incluía el envío de otros 1000 efectivos, pero antes de eso debía construirse un nuevo destacamento que todavía está en proceso.

En medio de una nueva escalada de violencia y asesinatos en Santa Fe, las autoridades provinciales volvieron a pedir más presencia de Gendarmería Nacional en el territorio. "La inseguridad es un flagelo que la provincia arrastra desde hace años y sobrepasa la instancia provincial y local. Se requiere de una estrategia federal", sostuvo Perotti este domingo ante la Asamblea Legislativa. Y recalcó: "La Nación no puede y no debe permitir que esto ocurra en su territorio y se expanda a otras provincias". Un día después de esas declaraciones, el Gobierno lo convocó a la Casa Rosada para dialogar sobre el tema y tratar de llegar a un acuerdo.

“Que todas las fuerzas políticas podamos unificar para dar a la justicia una señal de algo diferente. No hay espacio para ventajas, para chicanas ni para pases de factura” sostuvo Perotti tras reunirse con Fernández. Los 300 nuevos gendarmes se sumarán a los 575 efectivos ya enviados por la Nación en una primera instancia, confirmó Perotti.

El gobernador dijo que el jefe de Estado le ratificó "un proyecto común de refuerzo y de creación de juzgados y fiscalías" federales para Santa Fe, y recordó que "hay un proyecto con media sanción del Senado que no avanza en Diputados". "Es una necesidad no solo de Santa Fe sino de todos los argentinos, porque no queremos que lo que pasa en el territorio se expanda a otras provincias", subrayó.

Por su parte, Javkin consideró que el sustancial incremento de asesinatos en Rosario obedece a "una conjunción de hechos, donde mucho tiene que ver el funcionamiento de las organizaciones delictivas con personas detenidas y desde las cárceles, y también con la necesidad imperiosa de urbanizar los barrios más desfavorecidos de la ciudad". "Todo esto se habló con el presidente, y hay una decisión de dar respuestas. La determinación de establecer un comando de Gendarmería y de distribuir de un modo más eficiente a las fuerzas de seguridad nos permitirá obtener mejores resultados respecto del esfuerzo que se está haciendo, y que no luce como debiera”, señaló Javkin.

En este marco, un nuevo informe elaborado por el Observatorio de Política Criminal porteño indica que la tasa de homicidios en Rosario cuadriplica la media nacional y advierte por la "pérdida del monopolio de la fuerza por parte de la policía" para pasar a un "oligopolio" compartido entre policías y criminales. La investigación titulada "Rosario: un sueño de Paz" detalla que la "cuna de la bandera" es desde hace años la ciudad más violenta del país. "El mayor porcentaje de los homicidios dolosos, más allá de distribuirse a lo largo de todo el territorio, se condensó en los barrios periféricos de la city rosarina, principalmente los creados alrededor de las viejas industrias y frigoríficos que cerraron durante la década del 80' y principios de la década del 90", afirma el informe.



EN ROSARIO

Antes de viajar a Buenos Aires por la tarde, Perotti encabezó ayer por la mañana en Rosario, una nueva reunión con sectores empresariales, gremiales y académicos, para abordar propuestas en materia de seguridad, en tanto que el próximo miércoles será el turno de los sectores sociales. En ambos casos, se trata de entidades que integran el Consejo Económico y Social.

El encuentro, que tuvo por objetivo intercambiar información y dar detalles sobre los proyectos de corto y mediano plazo que lleva adelante la provincia, tendrá continuidad en la ciudad de Santa Fe.

Del cónclave -que tuvo su primer capítulo el pasado 2 de diciembre de 2021- participaron los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; de Seguridad, Jorge Lagna, y de Gestión Pública, Marcos Corach, además del secretario de Seguridad, Claudio Brilloni.

“Volvimos a tratar la temática de la seguridad y las acciones que anunció el gobernador en el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura”, indicó Corach, y valoró: “Hay una actitud de escuchar a los actores, en este caso, económicos, y a las universidades” con asiento en la región.

El ministro informó, además, que este miércoles 5 de mayo se realizará “una reunión con las entidades sociales de Rosario, básicamente, para poder escuchar, evaluar, monitorear y dar respuestas a algunas de sus requisitorias o, por lo menos, seguir trabajando y pensando juntos en algunas cuestiones sobre problemáticas puntuales como fueron planteadas en esta mesa”.

Finalmente, Corach adelantó que el gobernador anticipó a los presentes que este lunes mantendrá una reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernández: “El gobernador va a insistir con el reclamo y el pedido de mayor auxilio del Gobierno Nacional y de las fuerzas federales en Rosario y Santa Fe”. De la reunión participaron representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, Federación Industrial de Santa Fe, Asociación Empresaria de Rosario, Unión Obrera Metalúrgica, Sindicato de Estaciones de Servicio, Luz y Fuerza, Cámara Argentina de la Construcción, Unión Industrial Argentina Joven, Cámara de Actividades Portuaria y Marítimas, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Gran Rosario, Universidad Interamericana, Universidad Austral, Universidad Católica Argentina y Universidad Tecnológica de Rosario.