Creció 6% la liquidación de divisas de agroexportadores

Las empresas agroexportadoras liquidaron más de US$ 3.171 millones durante abril, un 6% por encima del monto de marzo de este año, se informó ayer. Según detallaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, durante el mes pasado las compañías del sector liquidaron un total de US$ 3.171.793.606 millones.

Así, el monto liquidado a lo largo del primer cuatrimestre del año ascendió a US$ 11.097.874.774 millones.

Ambas entidades recordaron que el total de las divisas queda en poder del Banco Central, que entrega pesos a tipo de cambio de oficial a los exportadores, para poder realizar las operaciones de compra y venta de granos en el mercado nacional.

Además, indicaron que si bien algunos precios internacionales mantuvieron su tendencia alcista -como el caso de los aceites- "el impacto del paro de transportistas de granos así como el menor ritmo de ventas para exportación, sumado a una menor cosecha gruesa por la sequía, han condicionado el ritmo de embarques y el ingreso de divisas".