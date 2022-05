Lo ocurrido en una nueva fecha del Apertura de Inferiores de Primera A

El último sábado se disputó la sexta fecha del torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

A continuación, los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada uno:



Quinta División: Argentino Quilmes 1 (David Ramírez) vs Ferrocarril del Estado 1 (Axel Fenoglio), Dep. Libertad 0 vs Unión 1 (Franco Cinturión), Independiente San Cristóbal 2 (Pablo Gómez y Alex Mandrille) vs Sportivo Norte 3 (Franco Farías, Joaquín Heidegger y Santiago Sarco), Peñarol 3 (Luis Aguirre, Gino Alessio y Lautaro Rodríguez) vs Atlético de Rafaela 1 (Diego Taborda), Ben Hur 2 (Kevin Mansilla y Federico Dunky) vs 9 de Julio 1 (Santiago Filipa).



Sexta División: Dep. Libertad 0 vs Unión 4 (Joaquín Cabral x 2, Julián Villarruel y Néstor Coronel), Independiente San Cristóbal 0 vs Sportivo Norte 0, Peñarol 3 (Joaquín Castillo, Elías Mastafa y Laureano Karlen) vs Atlético de Rafaela 0, Ben Hur 1 (Franco Visintini) vs 9 de Julio 2 (Mariano Gómez y Alejandro Díaz).



Séptima División: Argentino Quilmes 0 vs Ferrocarril del Estado 4 (Diego Villarreal x 2, Alan Sosa e Ignacio Blanco), Dep. Libertad 1 (Brian Crespín) vs Unión 1 (Juan Pablo Cabral), Peñarol 0 vs Atlético de Rafaela 4 (Thiago Borda x 2, Juan Mojica y Juan Olmos), Ben Hur 3 (David Quinteros, Bautista Ferreyra y Jonatan Aguirre) vs 9 de Julio 1 (Leonel Luque).



Octava División: Argentino Quilmes 0 vs Ferrocarril del Estado 7 (Santiago Cejas x 2, Santiago Franco x 3, Benjamín Almeida y Bautista Reinhardt), Dep. Libertad 0 vs Unión 1 (Ever Cabral), Independiente San Cristóbal 0 vs Sportivo Norte 3 (Aaron Baretta, Ezequiel Espíndola y Tiago Ardiles), Peñarol 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Santiago Manzo), Ben Hur 3 (Tomás Laurino, Valentín Ceja y Faustino Ojeda) vs 9 de Julio 1 (Ignacio Pucheta).



Novena División: Argentino Quilmes 1 (Rodrigo Mejia Bogado) vs Ferrocarril del Estado 3 (Juan Cruz Oitana, Mateo Zbrun y Benjamín Jaqui), Dep. Libertad 0 vs Unión 2 (Lisandro González y Juan M. Sarria), Independiente San Cristóbal 0 vs Sportivo Norte 4 (Santiago Farías, Eusebio Basualdo y Tomás De María x 2), Peñarol 0 vs Atlético de Rafaela 4 (Vaentino Valiente x 2, Denis Stracqualursi y Máximo Schanz), Ben Hur 3 (Ezequiel Tolosa, Maximiliano Dunky y Mateo Fernández) vs 9 de Julio 1 (Juan Castañeda).



Pre-Novena: Dep. Libertad 0 vs Unión 3 (Ezequiel González, Teo Vivas y Valentín Ramos), Peñarol 0 vs Atlético de Rafaela 4 (Thiago Aranda x 2, Valentín Coria y Genaro Magnarelli), Ben Hur 5 (Agustín Imoberdof x 2, Alfonso Bessone, Renzo Santi y Lucca Espíndola) vs 9 de Julio 0.



Categoría 2010: Ferrocarril del Estado 2 (Juan Pablo Lionetto y Enzo Pacheco) vs Argentino Quilmes 0, Unión 4 (Andrés Stricker, Lautaro Osorio, Francisco Griotti y Enzo Paz) vs Dep. Libertad 0, Sportivo Norte 0 vs Independiente San Cristóbal 0, Atlético de Rafaela 6 (Lorenzo Bocco, Adrian Gandín x 2, Emilio Agheno y Máximo Molina x 2) vs Peñarol 0, 9 de Julio 1 (Benjamín Larrosa) vs Ben Hur 0.



Categoría 2011: Ferrocarril del Estado 5 (Gonzalo Gauna Raineri x 2, Thiago Jaime, Hugo Bled x 2) vs Argentino Quilmes 0, Unión 0 vs Dep. Libertad 0, Sportivo Norte 3 (Lionel Bravo, Paul Pereyra y Benjamín Domínguez) vs Independiente San Cristóbal 1 (Guillermo Correa), Atlético de Rafaela 2 (Ciro Boetto x 2) vs Peñarol 0, 9 de Julio 1 (Tomás Montagna) vs Ben Hur 0.



Próxima fecha (7º): Atlético de Rafaela vs Independiente San Cristóbal, Sportivo Norte vs Deportivo Libertad, Unión vs Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado vs Ben Hur, 9 de Julio vs Peñarol.



Nota: en los juegos de infantiles se invierten las localías.