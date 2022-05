Proyecto para la Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó ayer por la mañana en el CCK (Centro Cultural Kirchner) la apertura del Encuentro Internacional por la Vivienda, el Ambiente y el Hábitat Popular, en el que organizaciones territoriales de Latinoamérica presentaron el proyecto de ley nacional de Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular.

Participaron de la actividad la coordinadora del programa Cultura Sostenible y Buen Vivir, Ana Carolina Pont; el titular de la Federación, Tierra, Vivienda y Hábitat, Luis D’Elia; la diputada nacional Mónica Macha y el diputado nacional Leandro Santoro, entre otros funcionarios, especialistas internacionales y representantes de organizaciones autogestionarias del colectivo de hábitat popular de América Latina.

El objetivo de la jornada es intercambiar experiencias a través de diversos talleres temáticos sobre políticas públicas habitacionales y de urbanización que se desarrollan en Latinoamérica, así como sobre la apropiación de herramientas legales y técnicas que plantean el derecho de habitar el planeta con propuestas sustentables.

Fernández se mostró junto al dirigente piquetero Luis D´Elía, quien a principios de año había tenido palabras alentadoras para el jefe de Estado, donde erigió la embestidura presidencial: "Alberto es el presidente de la República. Es un presidente que va ganando espacio a medida que remontando fuertemente la economía y Cristina es la jefa indudable del movimiento político. Son papeles absolutamente diferenciados".

Ayer, el piquetero apuntó contra el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, por Twitter. En el tuit, no solo lo tildó ser funcional a la derecha, sino que lo acusó que detrás de su discurso se esconde una pretensión electoral.

A partir de la crisis que desencadenó el acuerdo de FMI, donde el kirchnerismo tomó una dura postura contra el ministro de economía, Martín Guzmán, y el "albertismo", D´Elía volvió a la centralidad como una voz defensora del Presidente.

Durante su exposición, el jefe de Estado indicó que “en estos 40 años de democracia se gestaron políticas neoliberales que lo único que hacen siempre es postergar a millones para que unos pocos se queden las ganancias”.

“A la Argentina no le basta con crecer, le hace falta desarrollarse, y lo mismo le ocurre a América Latina. Y para que nos desarrollemos, el crecimiento tiene que llegar a todos, al último hombre y a la última mujer, porque si no ese crecimiento solo genera desigualdad”, afirmó el mandatario, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Señaló que “uno de los elementos centrales para que el desarrollo humano sea posible es poder tener un techo que cubra a nuestras familias”, y advirtió: “El mercado construye cuando hay negocios, pero la construcción de viviendas es una necesidad, y si alguien necesita un techo, tiene derecho a tenerlo”.