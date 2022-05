“Me pareció un discurso con muchas contradicciones”

Al igual que otros dirigentes de la oposición, el diputado nacional Federico Angelini, criticó el discurso del gobernador Omar Perotti en el marco de la apertura del periodo de sesiones ordinarias 140: “Estuve un rato en la apertura y la verdad es que hoy en materia de inseguridad estamos peor que antes, realmente se la extraña a Patricia Bullrich en el trabajo que hacía con la lucha contra el narcotráfico. Los índices de violencia crecieron no solamente en Rosario y Santa Fe, sino también en Rafaela, en Sunchales, en el norte, es decir, en todas las regiones de la provincia. Lo llamativo, es que por un lado el gobernador pide ejercer el federalismo por parte del Gobierno Nacional (al que constantemente pondera) y al mismo tiempo no avanza en lograr que se paguen las distintas deudas que tiene el Gobierno Nacional con el Gobierno Provincial”.

“Me parece que hay una realidad paralela, con muchas contradicciones en el propio discurso. Fue una gran decepción Omar Perotti, muchos de los que lo conocían que eran oriundos de Rafaela o vecinos del departamento Castellanos nos lo advertían. Lo cierto, es que en estos años la provincia no avanzó ni un poquito lamentablemente”, apuntó el legislador cercano a Mauricio Macri.



LEY DE ALQUILERES

El debate sobre los cambios a la Ley de Alquileres se encuentra estancado por las diferencias que asomaron en los últimos días entre las cámaras inmobiliarias y las agrupaciones de inquilinos, que produjeron desacuerdos internos en los bloques. En ese marco, los diputados encargados del tema volverán a reunirse esta semana para tratar de destrabarlo, aunque con expectativas moderadas.

Al respecto, Angelini contó que “la ley que en su momento se aprobó y tengo la tranquilidad de nunca haberla apoyado y votado, complicó aún más las cosas y por eso es que personalmente es que yo he presentado distintos proyectos de modificación, de derogación, pero también de generar incentivos para que haya más oferta en el mercado inmobiliario. Hoy cómo está la situación es que el oficialismo viene demorando el tratamiento del tema, nosotros como Juntos por el Cambio le exigimos, casi que le dimos un ultimátum al oficialismo para que si en los próximos días no llevaba el dictamen y se iba a recinto, nosotros íbamos a pedir una sesión especial para que se trate esto de manera urgente, porque tanto este tema como el de boleta única que vamos a tratar el día jueves, fueron compromiso nuestros en las elecciones pasadas y queremos cumplirlos”.

Al intentar explicar el porqué de la dilatación en el tratamiento de esta nueva ley de alquileres, el legislador nacional opositor, afirmó que “fundamentalmente el oficialismo está muy preocupado por el avance de las causas en la justicia que podría meter presos a varios funcionarios del gobierno del kirchnerismo. Hoy por hoy lo único que los une es tratar de lograr impunidad a través de generar o ejercer más presión en la justicia. No les preocupa ni la ley de alquileres, ni la seguridad, ni la boleta única, ni la economía, es decir, no les preocupa absolutamente nada de lo que está en la agenda de los 44 millones de argentinos”.



BOLETA ÚNICA

Referido al proyecto de boleta única, Angelini indicó que “sería muy importante avanzar y si no logramos aprobarla porque no nos apoya el oficialismo en esta sesión especial, lo que vamos a hacer es convocar al pleno en comisión, cosa que se puede hacer (es un apartado del reglamento que se puede utilizar) y la semana siguiente si aprobamos el despacho en comisión, después haríamos la sesión ordinaria; en cualquiera de los escenarios vamos con todo toda la oposición, a aprobar este proyecto que sería tan trascendental para la institucionalidad de la Argentina. Quienes se oponen a este proyecto, claramente no les preocupa ni la cantidad de plata que se gasta en cada elección, ni la cuestión del medio ambiente (porque se imprimen millones de toneladas de papel) y sí les preocupa porque con este sistema se puede hacer menos trampa”, expresó el diputado nacional de Juntos por el Cambio.