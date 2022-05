Atlético empató y sigue sin ganar de visitante

Atlético de Rafaela igualó 0 a 0 ante el Deportivo Maipú de Mendoza, en el distrito de Montecaseros, departamento de San Martín y de esta manera sigue sin poder ganar fuera del Monumental, en lo que va de la temporada 2022 de la Primera Nacional. El último triunfo fue en el torneo anterior, el pasado 25 de septiembre, ante Tristán Suárez por 2 a 1.



La ‘Crema’ comenzó mejor, tuvo una muy clara a los 30 segundos en los pies de Gonzalo Lencina, que el delantero falló en un mano a mano con el arquero Juan Pablo Cozzani. Luego, un cabezazo de Fleita que se fue por encima del travesaño. Con el correr de los minutos el trámite se emparejó y el local también tuvo las suyas.



En el complemento, los dos elencos arriesgaron algo más, adelantaron sus líneas y dejaron espacios atrás. Por momentos se hizo un partido de ida y vuelta con situaciones en los dos arcos, pero sin efectividad en los ejecutantes.

Un remate de Bieler que contuvo bien el arquero local, otra del Taca que no llegó a conectar tras una buena asistencia de Romero.

Julio Salvá, que terminó el juego con una contusión (lo mismo que Galetto), tuvo un par de intervenciones claves para mantener su vaya en cero.

El punto, ante un duro rival, no es malo. Le sirve a la Crema para sumar; claro está que el sabor sigue siendo agridulce porque el elenco albiceleste sigue sin ganar de visitante.



Las formaciones y datos del partido:



DEP. MAIPÚ DE MENDOZA: Juan Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Alejandro Cabral y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Leonel Pierce, Nicolás del Priore y Santiago González; Alvaro Veliez y Facundo Castelli. Suplentes: Gonzalo Rehak, Horacio Igarzabal, Agustín Manzur. DT: Juan Manuel Sara.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Jonatan Fleita, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Mateo Castellano y Diego Cardozo. DT: Rubén Darío Forestello.



Goles: no hubo.

Cambios: ST Bruno Nasta x Veliez (DM); 13m Nicolás Aguirre x Valdivia (AR); 29m Marco Borgnino x Lencina, Agustín Costamagna x Portillo y Franco Bellocq x Romero (AR); 30m Luciano Herrera x del Priore (DM); 37m Matías González x Castelli (DM), 43m Marcelo Eggel x Montero (DM).



Amarillas: Santiago González y Fausto Montero (DM); Emiliano Romero, Jonatan Fleita, Franco Bellocq (AR).



Estadio: Montecaseros.

Árbitro: Nelson Bejas.

Asistentes: Nelson Leiva y Javier Mihura.

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet.