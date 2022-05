La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud dio a conocer anoche el reporte semanal de coronavirus en Rafaela, tal como lo viene llevando a cabo desde hace un par de lunes. En este sentido, se comunicó que son 5 los casos activos que hay en la ciudad hasta el día de hoy y 11 los vecinos que están llevando a cabo. En tanto, son 24.855 los rafaelinos que contrajeron la enfermedad desde marzo del 2020, de los cuáles se han recuperado 24.506 ciudadanos. Además, desde hace algunos meses no se registran fallecimientos en nuestro medio, que suma 344 decesos. Por otro lado, en Hospital "Jaime Ferré" continúa sin recibir pacientes Covid-19 positivos internados.



"PARÁMETROS ESPERADOS"

En la última semana de abril, los casos de coronavirus crecieron un 20% en la provincia de Santa Fe. El Ministerio de Salud contabilizó 623 infectados en los últimos siete días de abril, contra 412 notificados la semana anterior.

Según el último informe epidemiológico, el total de positivos confirmados desde el inicio de la pandemia es de 738.901 y el número de fallecidos es de 9.216. Hasta este lunes, 2.236 santafesinos están cursando la enfermedad.

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, no se mostró sorprendida por la suba de contagios. Advirtió que los mismos "iban a subir" y hasta incluso anticipó que "pueden subir un poco más". Y afirmó: "Está dentro de los parámetros esperados". "Estamos siguiendo la curva, esperando que se estabilice. Mientras no sean números importantes y que no tensione el sistema de salud, estaría dentro de lo esperable como cualquiera virosis respiratoria estacional", comentó Martorano.

Consultado sobre el avance de la vacunación contra el coronavirus con tercera y cuarta dosis, señaló: "Estamos fuertemente llamando para que se coloquen la tercera que ahora viene en un franco aumento. Estamos llamando a quienes no se colocaron ese primer refuerzo (tercera dosis)". Advirtió que la poca concurrencia a tercera dosis "se debió a que cuando se los citó en enero, febrero; estábamos en los 14 mil casos por día. Entonces, muchas personas no se la colocaron (estaban contagiados). Hay como un olvido. Aquel que no se colocó la tercera, que se la coloque". "El segundo refuerzo (cuarta) ya estamos colocando a mayores de 70, en breve empezamos a liberar para más 50; que es lo estipulado. Aquellos que tienen factor de riesgo, entre 12 y 49, también se tienen que vacunar", finalizó.



EN EL PAÍS

En tanto, a nivel nacional, los casos de Covid-19 comenzaron a incrementarse en las últimas dos semanas. Si bien el gobierno dispuso a mediados de abril una nueva forma de difundir los informes, que pasó de ser diario a semanal, debido a la baja del número de infecciones en los últimos meses, esta cifra se incrementó un 26,7% en ese período. En cambio, esto no se reflejó en el número de muertes, que mostró en leve descenso en el mismo lapso. Así, desde que la cartera sanitaria comenzó a difundir los partes en forma semanal hasta este domingo se produjo un incremento de 3.056 casos, ya que mientras el 17 de abril se dio cuenta de 8.387 personas infectadas, este domingo 1 de mayo se llegó a 11.443. El parte del 24 de abril había reflejado ya un repunte, con 11.307 casos. En cambio, el número de fallecimientos no se modificó sustancialmente y, por el contrario, tendió a bajar o al menos a mantener cierta estabilidad, ya que mientras el 17 de abril se reportaron 146 víctimas mortales, una semana más tarde aumentó a 198, pero ayer bajó a 111 personas. Los casos graves registrados como ingresos en camas de unidades de terapia intensiva (UTI) de todo el país se mantenía a la baja, alcanzando a las 339 el 1 de mayo, cuando el 24 de abril habían sido reportadas 372 y la semana anterior 412.

La última ola de la pandemia que vivió la Argentina se produjo a comienzos del verano a causa de la supercontagiosa Ómicron y comenzó a retroceder a fines de enero. Situaciones similares ocurrieron en América del Norte, Europa, Asia y África. Pero esa variante nunca se fue del país y comenzó a circular la subvariante BA.2 que se detectó en varios distritos como la Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Córdoba y provincia de Buenos Aires. En este marco, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió el domingo que los casos de coronavirus “van a aumentar en otoño-invierno” y reiteró que las autoridades sanitarias están centrando su esfuerzos en que esto “no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos”. La funcionaria volvió a negar que ya se haya superado la pandemia en el mundo: “No debemos pensar que ya pasó. Debemos seguir vacunándonos. Hay que esperar que pase el frío y, cuanto más nos vacunemos, menos contagios vamos a tener”, dijo.