Los de Avellaneda, en Brasil y Paraguay

Racing visitará hoy a Cuiabá de Brasil por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana, donde buscará reencontrarse con la victoria después de tres partidos sin sumar de a tres.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Arena Pantanal desde las 19:15, con el ecuatoriano Guillermo Guerrero como juez principal y televisación de ESPN.

Racing, que desarrolla una gran temporada, tuvo una meseta leve que lo llevó a perder con Melgar de Perú en la jornada anterior del certamen continental y empatar frente a Banfield y Newell´s en la Copa de la Liga Profesional.

No obstante, su desempeño anterior le permitió continuar en la cima de ambas competencias: ya clasificado, es el líder de la Zona A del torneo local con 29 puntos y en la Copa Sudamericana comparte la punta con el conjunto peruano, con seis unidades cada uno .

El técnico Fernando Gago preservó a la mayoría de los titulares para el encuentro frente a Banfield, por lo que Racing tendrá varias modificaciones para el partido en Brasil, donde necesita ganar para no complicar la clasificación, dado que solo los primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final.



Las probables formaciones:



Cuiabá: João Carlos, João Lucas, Marllon, Alan Empereur, Igor Cariús, Rafael Gava, Marcão Silva, Felipe Marques, Rodriguinho, André Luis y André Felipe. DT: Luis de Oliveira Preto.

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Fabricio Domínguez, Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Fernando Gago.



Estadio: Arena Pantanal.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).



INDEPENDIENTE, OBLIGADO A GANAR

Independiente visitará hoy a General Caballero de Paraguay por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana, donde debe ganar para no perderle pisada al líder Ceará de Brasil.

El equipo de Avellaneda jugará en territorio paraguayo a las 21:30, en el Estadio Defensores del Chaco, con el chileno Nicolás Gamboa como el encargado de impartir justicia y transmisión televisiva de ESPN.

Independiente, que viene de caer de forma agónica frente a Lanús por 1 a 0 en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, se ubica penúltimo en el certamen local y el entrenador Eduardo Domínguez dejó un manto de dudas sobre su continuidad en el carga durante la próxima temporada.

Es por eso que el "Rojo" necesita ganar para alcanzar la línea del líder, que tiene 9 puntos contra los 6 del conjunto de Domínguez y se medirá con La Guaira de Venezuela en el mismo día y horario.



Las probables formaciones:



General Caballero (Paraguay): Gustavo Arévalos; Miller Mareco, Junior Barreto, Sergio Vergara, Tomás Lezcano; José Vera, Luis Fernández, Ezequiel Aranda, Guillermo Hauche, Juan Heinze; Santiago Salcedo. DT: Luciano Theiler.

Independiente:Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero, Andrés Roa; Damián Batallini, Gastón Togni, Leandro Benegas. DT: Eduardo Domínguez.



Estadio: Defensores del Chaco.

Árbitro: Nicolás Gamboa (Chile).