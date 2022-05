El Concejo se toma su tiempo para analizar la cesión del Predio de la Flor

Tal como se preveía el trabajo de Comisiones de ayer tuvo a la oposición marcando algunas objeciones con relación a dos proyectos de Ordenanzas enviadas para su tratamiento por el Gobierno municipal, aunque todo se desarrolló en un marco de respeto y dejando abierto el diálogo para poder avanzar con ellas.

Uno de esos temas, sin dudas el más importante, fue el pedido del Ejecutivo para que el Concejo “refrende el Decreto Municipal (N° 53.000) ratificatorio del contenido del Acta Compromiso suscripta el día 7 de marzo de 2022, con el Señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe y el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Dr Rafael Francisco Gutiérrez”, por el que “se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer a título gratuito a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe de la fracción de terreno” del predio de La Flor.

Más adelante, su articulado se determina que “la donación se realiza con el cargo de que el donatario ejecute en las fracciones donadas la construcción y emplazamiento del edificio del Concejo Municipal, dependencias y tribunales del Poder Judicial y dependencias de los Poderes Ejecutivos Provincial y Municipal el que deberá estar concluido en un plazo no mayor a Diez (10) Años de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza”.

“Sería bueno acceder al proyecto antes de votarlo para tener una idea de cómo va a estar conformado volumétricamente. Saber donde van a estar los Tribunales, el Concejo, el Municipio y dentro de esto cómo interviene el Municipio, cómo lo hacemos nosotros y también la Justicia”, expresó el radical Leonardo Viotti.

Soltermam intervino para aclarar que “lo que se está debatiendo es la cesión”, pero Viotti retrucó que “si lo donamos después no accedemos más a ninguna instancia. Como Concejo tenemos que tener participación en el nuevo edificio. Sería bueno que vengan los funcionarios y nos cuenten”.



UNA CLÁUSULA

Mársico aportó: “estamos cediendo un terreno que tiene un valor y sería bueno saber qué dependencias municipales van a estar contempladas porque estamos pagando alquileres. Interesa saber qué tienen pensado poner ahí dentro para evitar que se paguen más alquileres. No es negocio que vaya solo el Concejo. Por eso me gustaría saber qué idea de distribución tienen y qué nos podemos ahorrar”.

Vimo le recordó que “algunas dependencias municipales van a venir a este edificio (el del Concejo)” y el concejal del PDP acotó que “a esto hay que mirarlo a futuro, es a 10 años, y en ese tiempo todo lo que puede suceder. Si no nos aseguramos algo con una cláusula. Esto es a largo plazo, no sabemos si después viene otro Gobernador y cambia todo”.

Resumiendo la situación, Viotti apuntó que “hasta ahora lo que tenemos es un Decreto que ratifica la firma del Acta Acuerdo, que es muy general, y con esta Ordenanza le damos 10 años de plazo. Esa es toda la información que tenemos.

Finalmente, no se le dio despacho, el proyecto queda en comisión y se le pedirá al Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, que designe a los funcionarios que irán al Concejo a brindar detalles del proyecto.



CONDICIONADO

La autorización para que el Departamento Ejecutivo ejecute las obras de remodelación de los canteros 3, 4 y 5 de bulevar Santa Fe -los ubicados ente calles Sargento Cabral/Pueyrredón y Constitución/Tucumán- fueron el otro tema que se debatió.

El costo para los tres canteros es de $ 13.041.000 en materiales. La mano de obra será aportada por el Municipio.

El proyecto de Ordenanza establece que se podrán ejecutar por “contratación de terceros o por administración municipal” y se habilita también al DEM par “adecuar las partidas presupuestarias a fin de atender los gastos” que demanden los trabajos.

Vale recordar que los dos primeros canteros se llevaron a cabo con fondos del programa nacional Argentina Hace, pero el proyecto original sufrió cambios que fueron solventado por el Municipio, recursos sobre los que el Concejo pidió información, pero aún no fue recibida.

Fue el edil Viotti quien recordó esta situación y apuntó que “sería bueno que nos hagan llegar la información que pedimos sobre las modificaciones que se hicieron al proyecto original. Nos dijeron que el Municipio lo hizo con fondos propios. Se hizo el pedido formal, pero todavía no llegó”.

En función de ello, Viotti propuso: “le damos despacho y que de acá hasta el jueves nos manden la información de los dos primeros canteros. Si no la tenemos hay riesgo que vuelva a Comisión”.



OTROS DESPACHOS

Luego tuvo despacho el proyecto de Ordenanza para aprobar el convenio entre Municipalidad de Rafaela y Dirección provincial de Vialidad para recibir en comodato dos Motoniveladoras de parte de la Repartición, con destino a trabajos en la Red Vial Provincial ya sea esta de Calzada Natural y/o Pavimentada, Primaria y/o Secundaria, Terciaria de Jurisdicción Municipal.

Las unidades no tendrán un circuito determinado para cumplir sino que serán de libre disponibilidad para el Municipio.

También hubo consenso para que llegue a la sesión del próximo jueves la Ordenanza del Bloque Juntos y Frente de Todos para modificar parte del texto de una norma del mismo tenor vinculada a reemplazos del personal docente en los Jardines de Infantes municipales ante licencias de cortas duración.

El concejal Martín Racca resumió el alcance, indicando que estos establecimientos reciben niños y niñas de 45 días hasta los 3 años, y a ellos concurren alrededor de 450. Hoy cuentan con plantel docente, pero cuando alguno de ellos toma licencia por enfermedad o maternidad se cubre con el resto del equipo. Actualmente, para esas ausencias, menores a 90 días, se permita el reemplazo a través de una locación de servicios (contrato), pero lo que propone la Ordenanza es la elaboración de un escalafón de reemplazos”.



EL TREN FANTASMA

Lo que siguieron fueron tres Minutas de Comunicación del concejal Mársico que no tuvieron objeciones y llegarán el jueves venidero al recinto.

Por la primera solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas que correspondan se proceda a “reponer las luces correspondientes a las columnas y las que se encuentran en el interior de las estructuras que iluminan los árboles; ubicadas en el cantero central de Av. Suipacha entre calle Vélez Sarsfield y Av. Luis Fanti.

Al fundamentar su iniciativa el edil dijo que “el cantero de avenida Suipacha es lo más parecido al “el ‘tren fantasma". Hay 19 columnas que no prenden ¿como puede ser que una avenida tan importante, hermosa, que podría tener una puesta en valor por las noches esté sí de abandonada?”

Del mismo modo el demócrata progresista solicita información al Gobierno sobre los “motivos por el cuales la esquina de Ada. Santa Fe y José Ingenieros fue intervenida en dos oportunidades con un lapso relativamente corto entre un trabajo y otro.

“Hay molestias entre los vecinos”, sostuvo.

Por la tercera Minuta, el concejal del Frente Progresista pide al Ejecutivo que "se repongan las columnas de luz faltantes, correspondientes al cantero central de la Av. Angela de la Casa y Av. Octavio Zóbboli, más específicamente ubicadas desde la Granja Peretti hasta la entrada al PAER.

“Las columnas se van herrumbrado en su base y es necesario su mantenimiento. Algunas cajas están dañadas. Es responsabilidad de la Muni el mantenimiento según convenio con Vialidad Nacional en todo el tramo junto a desagües y semaforización".



50 AÑOS DE LA UTN

El único proyecto de Resolución de la reunión de Comisiones de ayer fue presentado por los ediles del bloque Juntos por el Cambio y contó con amplio respaldo al tratarse de un “profundo reconocimiento, orgullo y complacencia a la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela por sus 50 años de vida en la comunidad educativa rafaelina”.

“Felicítese y destáquese al Sr. decano Ing. Oscar David, a todo el cuerpo docente y personal no docente de la Facultad por la labor que vienen realizando a lo largo de estos 50 años, en pos de la formación de profesionales”.



AMPLIACIÓN ZEC

Entre los asuntos internos del Cuerpo se leyó una nota del Sr. Horacio Rabbi por la que recomienda que se amplíe la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) a calle Necochea entre San Lorenzo y Constitución en función de los problemas que presenta para los vecinos el desorden que se produce con el aparcamiento de vehículos, inquietud que se trasladará al Ejecutivo.

La misiva dio pie para que Leonardo Viotti pida que se consulte, a través de una Minuta de Comunicación, “a la secretaría de Ambiente y Movilidad y/o la que se considere pertinente: a) Cuál es el motivo por el cual no se extendió la Zona de Estacionamiento Controlado en calle Necochea entre San Lorenzo y Constitución, tal como sucede en sus paralelas Belgrano, San Martín y Sarmiento, y b) El estado de avance del proyecto de ampliación de la Zona de Estacionamiento Controlado que fuera anunciado informalmente.