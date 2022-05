Creció el patentamiento interanual de 0 km, pero cayó con relación a marzo

Si bien la venta de motos este abril fue menor que en marzo último, alcanzó una cantidad suficiente como para que no se desmoronen los patentamientos y, paralelamente, se puedan superar los de abril del año anterior. El resto de los rodados tuvieron registros menores tanto si se observa el mes pasado y abril de 2021.



El dato alentador, a pesar de que las condiciones para la producción de vehículos no son las más favorables en el país, es que ya se han superado los niveles de anotaciones anteriores a la pandemia. Tan es así que en los cuatro primeros meses de 2019 se registraron en nuestra ciudad 1.197 vehículos para descender a solo 738 en 2020, repuntar a 1.123 al año anterior y ubicarse en los 1.322 en lo que va del corriente año.



Los únicos vehículos que no superaron las registraciones de 2019 son los automóviles, en contraste las motos muestran un considerable crecimiento. Utilitarios, acoplados y semirremolques y camiones han mejorado también sus patentamientos, aunque de manera más moderada



La matriculación de unidades nuevas durante abril fue de 284, contra 268 de 2021, lo que significa un aumento del 6 % interanual. En el mismo mes de 2020 se produjeron 34, mientras que tres años atrás fueron 261.



La comparación del mes pasado con marzo último arroja un resultado negativo del 20,45 % (284 contra 357). La referencia también da algo mejor si se tienen en cuenta las registraciones de febrero que alcanzaron las 277, pero es muy magra cuando se mira que en enero llegaron a 390.



Los autos 0 km registrados durante abril fueron 59 contra 86 del mes anterior, 74 de febrero y las 113 de enero. Durante 2022 se patentaron 334 automóviles en Rafaela.



En tanto que las motos tuvieron una merma con 185 registraciones el mes anterior contra las 228 de marzo. Pero a pesar de la caída la demanda de estos rodados se mantiene sostenida y en los cuatro primeros meses del año acumulan 827 patentamientos, muy por encima del 2019, cuando se registraron 646. Un año después fue de 398 y repuntó en 2021 con 611.



Las anotaciones de utilitarios es pareja con 38 en abril e igual número en marzo. A esta altura del año se llevan patentados 137 contra 133 de 2021, cantidades levemente por arriba de las 120 de 2019.



Finalmente, en abril se produjeron 2 anotaciones de acoplados y semirremolques.





PARA ABAJO EN LO NACIONAL

El número de automóviles 0 Km patentados durante abril ascendió a 31.633 unidades, lo que representó una baja de 2,6% interanual, en un contexto de bajo stock de vehículos, informó hoy la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).



“Más allá de la comparación interanual, hay que dejar claro que las 31.633 unidades patentadas en abril son un verdadero logro, casi una epopeya, ya que seguimos con severos problemas de stock y disponibilidad de unidades”, dijo Ricardo Salomé, presidente de la entidad.



Con relación al mes anterior, la caída fue de 8,5%, ya que en marzo se habían patentado 34.569 unidades.



En tanto, en los primeros cuatro meses del año se patentaron 138.878 unidades, 7,1% menos que en igual período de 2021, cuando se registraron 149.566 vehículos.







LOS MÁS VENDIDOS

Por marcas, Toyota lideró el ránking de abril con 6.063 unidades (20,7% del total); seguida por Fiat, 4.378 (15%); Volkswagen, 3.803 (13%); Renault, 3.087 (10,6%) y Peugeot, 2.794 (9,6%).



Por modelos, Fiat Cronos, con 2.983 (10,2%) encabezó el listado de más vendidos; seguido por Peugeot 208, con 2.073 (7,1%); Toyota Hilux, 1.858 (6,4%), Volkswagen Amarok, 1.309 (4,5%) y Chevrolet Cruze, 1.299 (4,4%).



Por provincias, en la cima se ubicó Buenos Aires, con 8.851 unidades (28%); seguida por CABA, 5.875 (18,6%); Córdoba, 3.341 (10,6%); Santa Fe, 2.964 (9,4%); Mendoza, 1.048 (3,3%).



Durante el mes de abril se encendieron luces de alarma en el sector automotriz argentino ya que se evidenció una caída en los distintos segmentos de 0 km entre autos y picks.



Ante la falta de dólares para importaciones, concesionarios, fabricantes y autopartistas advirtieron que hay “severos problemas de stock” y reclaman “medidas urgentes”.







36 SUELDOS PARA UN 0 KM

El incremento del precio de los automóviles en el último año a un ritmo superior al de la inflación y de la evolución del tipo de cambio, generó que en abril un trabajador necesitará al menos un monto equivalente a 36,2 meses de salarios para poder comprar un vehículo 0 kilómetro, según un informe elaborado por la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).



El cálculo tomó en cuenta el precio de un modelo de automóvil chico que en abril fue $2.687.809 y un sueldo promedio de $74.295, tomando como referencia la Ley de Contrato de Trabajo.



Fuentes de Acara explicaron que, en lo que va de este año, en enero se requerían 31,5 sueldos para la compra de una unidad 0 Km, en febrero 32,8 salarios y en marzo 34,5 haberes, acompañando la aceleración inflacionaria.



Esa necesidad de ahorro se incrementó en un 38% en los últimos meses, de acuerdo con el relevamiento de cifras de la entidad que nuclea a las concesionarias oficiales de todas las marcas.



La evolución de esta variable se hace más notoria en los últimos 24 meses, ya en abril de 2020 eran necesarios 17 salarios promedios para llegar a un 0 Km, menos de la mitad de lo que se requiere ahora.



De acuerdo a Acara, en los últimos 12 meses móviles el valor del modelo de referencia tomado para el cálculo marcó un incremento de 71%, mientras que en los sueldos el acumulado hasta marzo pasado -según el Indec- fue de 55,1%.



El valor promedio del 0 Km registró en abril un incremento del 5%, similar al alza de precios que se viene dando en la industria en los últimos dos años, en la mayoría de los casos por encima del índice de variación de precios minoristas que mide el Indec.