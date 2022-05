Llegó para filmar la serie "Nada"

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Luego de muchos rumores, especulaciones y algunos escándalos, el actor estadounidense Robert De Niro llegó a la Argentina para iniciar el rodaje de Nada, una comedia dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat que llegará a la plataforma Star+ el año que viene y en la que compartirá el protagonismo con su gran amigo Luis Brandoni.

En sus primeras horas en el país, el astro recorrió el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado sobre avenida del Libertador, junto al equipo de trabajo.

Durante las ocho semanas en las que se desarrollarán las grabaciones de los cinco capítulos de la dicción, el protagonista de El irlandés, El Padrino y Taxi Driver se hospedará en un lujoso hotel de Recoleta y aprovechará para recorrer la ciudad, de la que se declaró un gran admirador.

De Niro viajó por primera vez a la Argentina en 1981 para presentar Toro Salvaje y forjó una estrecha amistad con Lito Cruz, quien lo invitó a comer una asado argentino en un encuentro en el que también estuvieron presentes Federico Luppi, Hugo Arana, Betiana Blum, Víctor Laplace y Brandoni.

Desde entonces quedó con un buen vínculo con "Beto", quien lo recibió en 2015 cuando vino al país para celebrar Navidad.

"Lito fue a verlo a una obra de teatro, después le pidió los derechos, que por supuesto se lo cedieron y un día la puso en escena; entonces le hizo saber que tal día de tal año se iba a estrenar, y así apareció Bobby en Buenos Aires para ver la función", recordó Brandoni sobre el inicio de su amistad, en una entrevista con Implacables.

Además, relató que en 1986 fue a grabar parte de Made in Argentina en Nueva York junto a otro colega estadounidense.

Y como era casi fin de año, al enterarse de que estaba en su ciudad, De Niro no dudó en invitarlo a pasar Navidad junto a su familia.

"El temió que pasara la Nochebuena solo y quería invitarme a su casa. Es algo común en las familias de origen italiano. Es un muy buen amigo", señaló.

"Tengo que decir, como un elogio, que no lo conoce nadie en la calle, porque tiene una actitud de pasar desapercibido y ha hecho personajes que no se parecen nada a él. Es una persona muy amable", agregó.