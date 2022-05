Reunión Departamental del PS rumbo al Congreso Provincial

En un encuentro que contó con la presencia de la Presidenta del PS de Argentina y actual diputada nacional Mónica Fein, militantes socialistas del departamento Castellanos debatieron propuestas para la reforma de la Carta Orgánica Provincial que se tratará en el Congreso partidario a realizarse el próximo 7 de mayo en la ciudad de Santa Fe, a la vez que analizaron la realidad política provincial.

Con la participación de representantes de centros y grupos socialistas de Departamento Castellanos y la presencia de la Diputada Nacional y Presidenta del PS de Argentina Mónica Fein, junto al Secretario de Interior del PS Federación Santa Fe y actual Diputado Esteban Lenci; el Diputado Pablo Pinotti; los integrantes de la Junta Provincial Roxana Collaud y Amadeo Bazzoni; los Presidentes y Presidentas Comunales de Susana Alejandro Ambort, de Eusebia Sergio Sola, de Colonia Margarita, Titi Muratore, las concejalas Andrea Ochat de Sunchales y Susana Pérez de Frontera, los ex diputados provinciales Omar Martínez y Miguel Solís y la ex concejala Natalia Enrico, se concretó una reunión de trabajo para compartir aportes en el marco del proceso de debates que se llevan a cabo en toda la provincia para la reforma de la Carta Orgánica Provincial.

La presidenta del PS, Mónica Fein destacó “acá estamos junto a compañeras y compañeros de todo el departamento Castellanos. Discutiendo cómo mejorar el partido para hacerlo más democrático y participativo. La sociedad nos pide más cercanía para resolver los problemas”. La ex intendenta de Rosario contó que se lleva desde Rafaela “el entusiasmo y las ganas que tenemos desde distintas localidades para que la política sea entendida como una forma de pensar, enfrentar cada situación y gestionar. No de opinar. Así lo hicimos en Santa Fe con Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. El socialismo seguirá siendo protagonista en la historia de la Provincia, con un mejor partido y con mejores propuestas”.

El Secretario General del PS Rafaela Santiago Gaspoz expresó que "queremos avanzar en una Carta Orgánica que refleje la realidad de los territorios y que se respete garantizando institucionalidad. Este es un intercambio que nos parece fundamental para tener un texto partidario que se adecúe a estos tiempos, moderno, y que sintetice nuevas expresiones, ya que hace más de 20 años que no se modifica”. Y destacó “el compromiso de todas y todos los presentes de trabajar por el desarrollo de nuestro partido con más tarea y planificación y menos burocracia, con militancia, formación política y proximidad”.