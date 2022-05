Con más de 8 mil cabezas, se realizará el Gran Remate 71° Aniversario de la Lehmann

La Cooperativa Guillermo Lehmann realizará hoy desde las 13:30 el Gran Remate 71° Aniversario, en el que saldrán a subasta más de 8 mil ejemplares, gordo, invernada y cría, en un encuentro que se llevará a cabo a partir de las 13:30 en el Club Atlético Pilar, de manera presencial, y que será televisado por el Canal Rural y vía streaming.

En la previa de este evento el Martillero Público de la Cooperativa, Martín Malatini, sostuvo que "71 años no se cumplen todos los días, por eso, desde ya, estamos muy contentos de ser parte de la Cooperativa. Una entidad que viene creciendo desde hace muchos años, sin detenerse, a paso firme, agregando unidades de negocio y estando a la vanguardia en todos los aspectos", expresó al respecto.

Además, dijo que "este remate tiene algo de especial, porque después de dos años vuelve a ser presencial, entonces volver a encontrarnos con muchos amigos o clientes de la Lehmann y Socios, nos da un carácter de especial en la previa", sostuvo.



LA ANSIEDAD DE VOLVER

A ENCONTRARNOS

Si bien la Lehmann lleva a cabo remates casi todos los días, existe una ansiedad por volver a reencontrarse en el Gran Remate Aniversario, ya que hace dos años que no se realiza, producto de la pandemia: "si bien en todo este transcurso ya hemos hecho remates físicos, justamente es el primer aniversario que vuelve a tener una presencialidad en Pilar, por lo que nos pone muy contentos. La relación comercial es muy distinta cuando uno está cara a cara, que por un teléfono. Si bien los años de confianza están, no deja de ser mucho mejor estar mano a mano con los presentes, con los posibles compradores, amigos y clientes", destacó Malatini.

En relación a este gran número de ejemplares que presentará la Cooperativa, donde se espera que haya más de 8 mil, Malatini añadió que "fue un trabajo de todo el equipo, muy intenso, desde hace un mes prácticamente que estamos en la búsqueda de la hacienda. Hemos tenido una búsqueda muy buena de parte de todos los productores, muy predispuestos a ofrecer sus lotes y a querer participar de este evento, no nos olvidemos que para nosotros no deja de ser una fiesta que conmemoramos un año más, por lo que hay muy buena predisposición de los vendedores para ofrecer sus lotes", manifestó.

A modo de cierre, se refirió a la calidad de los animales que se subastarán: "vamos a tener muy buena calidad", y agregó que "hace varios años que vamos incorporando muy buena genética, cambiando sangre y demás, por lo que vamos a ofrecer buenos lotes y año a año van mejorando. Este es un motivo más para resaltar la importancia de este remate", destacó.

Por último, dijo que "este será el remate con más convocatoria de hacienda y seguramente con más convocatoria de gente, por lo que es una enorme responsabilidad. Tenemos que tratar de vender y vender bien, las más de 8 mil cabezas que vamos a tener. Es, además, una gran alegría tener el apoyo de todos los asociados, porque no deja de ser gracias a ellos que estamos creciendo día a día. Tenemos que tener en cuenta que tenemos remates todos los días y con una gran presencia de hacienda. Llegamos con un récord en un remate televisado, para una cooperativa, teniendo más responsabilidad, más trabajo y muy contentos", finalizó el Martillero Público.