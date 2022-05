Movilizaciones de la izquierda y de organizaciones sociales

Con el objetivo de diferenciarse de las organizaciones sociales cercanas al oficialismo, el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) realizó su propia celebración del Día del Trabajador en la Plaza de Mayo con la presencia de sus diputados y diputadas nacionales, dirigentes obreros y sociales.

El gobierno de "los Fernández", el FMI; el diputado libertario Javier Milei y hasta el presidente ruso, Vladimir Putin, fueron blancos de fuertes críticas. Solo cinco cuadras separaban el escenario armado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el de FIT-U. La razón de la distancia cobró sentido luego de escuchar los discursos de los dirigentes de izquierda contra el oficialismo.

La primera en tomar la palabra fue la diputada nacional por el Partido Obrero (PO) Romina Del Pla, que le apuntó directo al Frente de Todos. La legisladora señaló que "América Latina está recorrida por enormes rebeliones populares que no pueden contener los gobiernos que se autodenominan nacionalistas. En Argentina, el Frente de Todos es un gobierno ajustador, por ejemplo ajusta a través de la inflación y que utiliza la represión. Hay un aumento de la precarización y de la pobreza".

Pero el duro discurso de Del Pla no quedó ahí, sino que aceleró y fue contra el sindicalismo, al marcar que "el rol de la burocracia sindical ha sido muy claro, todos forman parte del gobierno con FMI. Necesitamos sindicatos clasistas, democráticos que luchen y que sean independientes de los gobiernos".

Por otra parte, Nicolás Del Caño, diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), focalizó su discurso con un clásico discurso anticapitalista al resaltar que "la pandemia -primero- y el guerra de Ucrania -ahora- mostraron la irracionalidad del capitalismo".

Alejandro Bodart, en representación del MST, recogió el discurso de Del Caño: "No hay capitalismo humano, los trabajadores tenemos que trabajar para destruirlo cuando tengamos la fuerza suficiente para llevar adelante una revolución socialista a nivel mundial", advirtió.

Otra de las voces conocidas fue la de Rubén "El Pollo" Sobrero, dirigente de la Unión Ferroviaria, que retomó el discurso inicial de Del Pla e instó a los presentes a dar pelea por la recuperación de sus salarios-.

"Como no alcanza solo con la pela gremial, y como la pelea es política, es necesario fortalecer el Frente de Izquierda Unidad", sentenció.

Minutos después, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero - y protagonista en la multitudinaria marcha del pasado 13 de abril contra el ministro de Desarrollo social, Juan Zabaleta- dijo: "Las ‘medidas’ del gobierno de los Fernández no son ni una aspirina contra la crisis que están descargando en nuestras espaldas: por aumento del salario y jubilación mínima, por trabajo genuino, por aumento de los ingresos de los desocupados y de los salarios acorde a la inflación, por la apertura de los programas sociales".

El cierre del acto estuvo a cargo de la diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myrian Bregman, que arrancó con palabras de agradecimiento a todos los asistentes y disparó rápidamente contra el oficialismo y la vicepresidente Cristina Kirchner. "Este acto se da un momento muy especial, el gobierno que dijo que venía a enfrentar a la derecha, nos ató nuevamente al FMI. Pero no solo eso, sino que se sacan fotos sonrientes con la Jefa del Comando Sur de EEUU -la generala Laura Jane Richardson-, que fue la institución que creó la Escuela de las Américas, donde llevaron a los genocidas de la región para enseñarles a torturar", expresó.

En la semana, la vicepresidenta recibió a la Richardson en su despacho del Senado. Tampoco se salvaron el ex presidente Macri y el diputado Milei: "También se encuentra la variante liberal que levanta el programa económico de la dictadura. Después lo profundizó el gobierno peronista, de Carlos Menem; hace poco, Macri volvió a insistir en ése plan y llevó a la argentina a un desastre. Ahora, su mas férreo defensor en Javier Milei", sentenció.



ORGANIZACIONES SOCIALES

Sin la CGT, y con un amplio abanico discursivo que abarcó desde el apoyo al gobierno de Alberto Fernández al reclamo por la situación socioeconómica, organizaciones sociales se movilizaron por el Día del Trabajador en el centro porteño.

El acto conmemorativo fue convocado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la economía popular (UTEP), que nuclea a Somos-Barrios de Pie, el Movimiento Evita -cercanos al presidente Alberto Fernández- y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El escenario central, que estuvo situado en 9 de Julio y Avenida de Mayo, tuvo cinco oradores de los cuales se destacaron los discursos de Gildo Onorato, del Movimiento Evita; Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, y Esteban "Gringo" Castro, de la CCC.

Onorato, del Movimiento Evita, pidió que no distorsionen más el nombre del peronismo y agregó: "Si quieren hacer peronismo es con los trabajadores". También se refirió a la interna del Frente de Todos: "Es un pelea de palacio payasesca". Y terminó con un claro apoyo al presidente Fernández: "Defendemos las investiduras, no somos funcionales a debilitar al Gobierno".

Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, se centró más en la pobreza -y la desigualdad económica- y apuntó contra el empresariado: "Los ricos se creen que son los dueños de la Argentina. Necesitamos que en la agenda pública se empiece a discutir tierra, techo y trabajo. Es fundamental que dejemos atrás la defensiva y empecemos a construir la unidad trabajadora".

Por su parte, la secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales, referente de Barrios de Pie, tuvo un mensaje con tinte electoral al expresar: "Los movimientos sociales estamos de pie y no vamos a permitir que digan que en 2023 vamos a perder. No vamos a perder". (NA)