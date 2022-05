El Presidente celebró la suba del empleo privado

El presidente Alberto Fernández envió hoy en sus redes sociales un saludo a todos los trabajadores en su Día y destacó que "el empleo privado creció durante 13 meses consecutivos". "Este domingo les deseo un feliz #DíaDelTrabajador y la Trabajadora. Lo celebramos creando trabajo. El empleo privado creció durante 13 meses consecutivos", remarcó en su cuenta de Twitter el mandatario nacional.

En la misma sintonía, miembros de su gabinete elogiaron el avance en ese rubro, luego de que muchos de ellos participaran el sábado junto a Fernández en un acto en el partido bonaerense de San Vicente. "Logramos que la obra pública crezca en todo el país teniendo hoy más de 4 mil en marcha. Estas obras aumentaron el empleo, habiendo hoy 400 mil trabajadores de la construcción registrados", tuiteó 24 horas atrás el jefe de Estado.

El Presidente encabezará este lunes a las 14:30 la actividad oficial por el Día del Trabajador en el Parque Colón de Casa de Gobierno. Fernández participó el sábado de un acto con trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en el partido bonaerense de San Vicente.

Allí, prometió que va a conseguir que el salario de los argentinos "de una vez por todas se recomponga", para que "le ganen a la inflación y los sueldos rindan más". "Les prometo que cada ministro, que cada funcionario del Gobierno argentino, va a ser el ministro del salario para que el salario de una vez por todas se recomponga en la Argentina", enfatizó.

Fernández estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; y el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza.



MENSAJES DEL ARCO POLÍTICO

En un fin de semana colmado de marchas y actos de todo tipo y color, funcionarios y dirigentes políticos enviaron sus felicitaciones por el Día del Trabajador por medio de sus redes sociales. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, envió sus felicitaciones y con una serie de videos y placas apuntó a destacar el crecimiento del empleo en el país.

"Quiero saludar a las trabajadoras y trabajadores y agradecer el esfuerzo que ponen para seguir construyendo el futuro de nuestro país. Con más trabajo seguirá creciendo la Argentina", manifestó el gobernador con uso de licencia en esa red social.

Asimismo, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, compartió un video en el que se mostró junto a trabajadores de cooperativas y fábricas recuperadas y habló de inclusión. "Sigamos construyendo unidos para que cada día haya más trabajadores y trabajadoras que se incorporan al empleo genuino y de calidad", pidió.

En la vereda opuesta, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó un hilo en el que destacó la centralidad del trabajo como "política social para la transformación". "¡Feliz día del trabajo! Para los argentinos, trabajar siempre fue, y sigue siendo, la mejor manera de salir adelante. Por eso, hoy quiero saludar a quienes trabajan, a quienes buscan trabajo y a quienes lo hacen sin remuneración en las tareas de cuidado", sostuvo Rodríguez Larreta.

En la misma línea, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, protagonizó un video en el que aseguró que el trabajo opera como "ordenador social", al tiempo que cuestionó los impuestos a las empresas privadas. "Es hora de sincerarnos y aceptar que nuestra economía no va a crecer si seguimos aferrados a contratos y modalidades que tienen más de 60 años de antigüedad que no tiene nada que ver con la actualidad. Hoy el mundo es otro y el trabajo es distinto", denunció Bullrich.

Por su parte, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert destacó la importancia de los trabajadores de los sectores privados y publicó un cuadro sobre la estructura económica argentina durante 2021. "Muy Feliz día del trabajador! En particular a los 9,1M de trabajadores privados en blanco que mantienen a 28M entre beneficiarios de planes, jubilados, menores y empleados públicos. O sea, por cada uno de los primeros hay 3 de los segundos. Inviables", tuiteó. (NA)