Esperan que la inflación desacelere en mayo

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció que la inflación de abril "no va bien", mientras consultoras privadas apuestan a que modere su marcha recién en los números de mayo. Funcionarios del Gobierno observan con suma preocupación los datos de la inflación, ya que lejos de amenguar en abril, como ocurre normalmente por cuestiones estacionales, este año parece no dar tregua.

De acuerdo con estimaciones de la consultora LCG, en abril el índice que sigue el precio de los alimentos se ubicó en torno del 5% y se espera que el índice general no sea inferior a esa cifra. "No va bien" admitió Kulfas, en declaraciones radiales al referirse a los datos del cuarto mes.

En tanto, las miradas se posan sobre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien este viernes reunió a las empresas alimenticias y a supermercados para quejarse por la falta de abastecimiento del programa Precios Cuidados.

El funcionario señala que el nivel de faltante de productos en las góndolas es del 35%, cuando en promedio históricamente es del 25%.

Las empresas le respondieron que están cumpliendo con los puntos del programa que las obliga a poner en los exhibidores los productos con precios rebajados. Kulfas reconoció que "no va a haber una baja pronunciada" de la inflación en el mes que termina, echando por tierra los pronósticos optimistas del equipo económico que esperaba una mejora en el indicador.

"Obviamente, la inflación ha vuelto a golpear con fuerza, particularmente porque tenemos nuestros propios problemas y además se ha sumado la inflación internacional, que está golpeando en todo el mundo", dio el funcionario.

Al respecto, Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, señaló que en la consultora "estamos manejando un 5,7% de inflación de abril". "Es un punto menos que marzo", explicó Dal Poggetto, quien precisó que "hubo una disparada en los precios en la tercera semana del mes".

La economista sostuvo que "hubo un pico de inflación semanal muy alto en la tercera semana de marzo y eso está generando un arrastre muy alto para el mes de abril". En cambio, consideró que "mayo ya debería dar debajo del promedio de abril aunque la gente en la calle lo que ve es que los precios suben".