La oposición cuestionó el discurso del Gobernador en la Legislatura

El diputado provincial Pablo Pinotti participó este domingo de la inauguración del 140° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe. Al ser consultado, se refirió al discurso que brindó el gobernador Omar Perotti en la oportunidad y destacó: “Hoy escuchamos a un gobernador que parecía más un analista de la realidad que un dirigente con la competencia y la responsabilidad de estar al frente del Ejecutivo Provincial desde donde puede mejorar” muchos aspectos de la realidad de los santafesinos.

En relación a uno de los temas más preocupantes como el de Seguridad, el legislador destacó que Perotti hizo un pedido a Nación “pero no un reclamo con el ímpetu” que el tema se merece: “ya pasaron 29 meses y deberían existir soluciones específicas en seguridad. Para ello es necesario caminar la Provincia. El nivel de violencia en las grandes ciudades y en el resto de las localidades se incrementó muchísimo. Nos da una sensación de anomia por parte del Ministerio desde donde deberían resolverse estas cuestiones”.

En ese sentido, se mostró preocupado y destacó que el Ejecutivo provincial parece “no hacerse cargo para poder solucionar los grandes problemas que demanda la sociedad santafesina”.



JUSTICIA Y EDUCACIÓN

Otro de los temas que preocupó a Pinotti es la Justicia, Recordó lo ocurrido el jueves pasado, cuando el gobernador decidió retirar inesperadamente los diez pliegos para la selección de jueces de la provincia: “Hay una necesidad imperiosa para el funcionamiento de la Justicia de cubrir esas vacantes”.

En relación a Educación “venimos de mal en peor”, describió Pinotti: “una ministra que no dialoga con los padres, con los directivos, con los docentes. Toda la comunidad educativa tiene reclamos y plantea cómo ha empeorado la situación. Falta un plan integral de Educación para poder llevar adelante políticas concretas que mejoren la calidad educativa tanto en lo pedagógico como en la función social que tiene la escuela santafesina”.



¿UN HOMBRE DE DIÁLOGO?

En un momento del discurso, Perotti planteó ser un “hombre de diálogo”. En relación a esto, Pablo Pinotti se mostró sorprendido: “en estos 29 meses no hemos visto esa actitud. Nos quedamos esperando poder pensar y resolver cuestiones en conjunto. Muchas veces ni formamos parte de reuniones ni de iniciativas. Esto es un reclamo que venimos haciendo”. A pesar de ello, Pinotti se mostró optimista y apuntó: “ojalá se abra la puerta para ir en ese sentido”.

Por último, el diputado fue optimista al destacar la “continuidad de las obras” que comenzaron durante la gestión de Miguel Lifschitz “esperemos que avance y lo resuelva. Pero es preocupante que el gobernador, después de tantos meses de gestión, empiece a anunciar lo que va a ser en el poco tiempo que le queda” ,cerró.



PARA PULLARO, PEROTTI

NO TIENE NINGÚN PLAN

El diputado provincial y jefe del bloque UCR Evolución, Maximiliano Pullaro, cuestionó duramente los términos del discurso del gobernador Omar Perotti en la inauguración del 140º período de sesiones ordinarias de la legislatura santafesina. “El discurso de Perotti estuvo dominado por contenidos difusos, pero no se observa que haya un plan en materia seguridad que es lo que más preocupa a los santafesinos, pero tampoco hay un plan en infraestructura para la producción, ni hay un plan en educación ni en salud”, señaló Pullaro.

En el mismo sentido, el referente radical se refirió a las obras que enumeró el gobernador en su discurso, remarcando que “la gran mayoría son obras que comenzamos durante la gestión del ingeniero Miguel Lifschitz”, dijo Pullaro, y agregó que “el gobernador las tuvo frenadas durante dos años y ahora, después de quejarse por el crédito que las hizo posible, pretende adjudicárselas a su gobierno”.

Otro de los ejes del discurso fuertemente cuestionado fue el productivo: “Perotti habló mucho sobre lo que crecieron la industria y la producción en la provincia de Santa Fe, pero no supo decir qué fue lo que hizo el gobierno provincial para que eso suceda”, señaló. “La sensación que tenemos muchos al recorrer la provincia y hablar con los diferentes sectores es que la provincia sigue en pie, a pesar de la improvisación del gobierno de Omar Perotti”, enfatizó Pullaro.

Al hacer una lectura del discurso de Perotti, la senadora nacional, Carolina Losada (UCR), consideró que "pareciera que el Gobernador no se enteró que ya hace dos años y medio que está gobernando y recién ahora hace los anuncios, pero bueno, yo quiero lo mejor para la provincia así que si esas obras se hacen y esos anuncios se cumplen lo voy a celebrar". Sin embargo, subrayó que "el problema es quien nos lo dice es la misma persona que pidió ser votado para poner paz y orden en la provincia y eso no pasó, por eso es que credibilidad del gobernador está como la del presidente de la Nación”.

La diputada provincial, Clara García (Partido Socialista) dijo que Perotti habló “como si recién se dispusiera a gobernar cuando no continuó en estos dos años programas que venían de la gestión del Frente Progresista, ejecutivo un irrisorio porcentaje de los presupuestos en las materias más críticas, no hizo nada por cobrar las deudas de la Nación y no se entiende por qué en estos dos años se optó por hacer caja en lugar de invertir en incisivas como las que hoy vino a anunciar; muchas de las cuáles estaban en marcha y su gestión las frenó”.

Finalmente, el senador provincial, Felipe Michlig -flamante presidente del Comité Provincial de la UCR-, puntualizó que “el gobernador incurrió nuevamente en un relato basado en diagnósticos de la realidad cuando ya transcurrió un 70 por ciento de su mandato. En ese relato hay luces y sombras que su gestión sobre todo las no concretadas que perjudican a los santafesinos. No habla de construir futuro, de cómo va a invertir ese 30 por ciento del tiempo que le resta, con acciones para responder las demandas de seguridad, trabajo y educación. Habla de autonomía municipal pero no de qué fondos le transferirá a municipios y comunas sin lo cual es menos que poco así planteado".