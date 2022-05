Predio de la Flor: tratan su donación

Concretamente, el proyecto de Ordenanza plantea que se autorice al DEM “a disponer a título gratuito a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe la fracción de terreno” que comprende el Predio de la Flor.



Por su artículo 1°, se “refrenda el Decreto Municipal N° 53.000 ratificatorio del contenido del Acta Compromiso suscripta el día 7 de marzo de 2022, con el Señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe y el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Dr Rafael Francisco Gutiérrez”.



En el resto del articulado indica que “la presente donación se realiza con el cargo de que el donatario ejecute en las fracciones donadas la construcción y emplazamiento del edificio del Concejo Municipal, dependencias y tribunales del Poder Judicial y dependencias de los Poderes Ejecutivos Provincial y Municipal el que deberá estar concluido en un plazo no mayor a Diez (10) Años de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza”; se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal “a realizar todos los trámites pertinentes y arbitrar a través de las áreas que correspondan, todos los medios necesarios para cumplir con lo que manda la presente norma legal”; que “el donatario se hará cargo de los costos que se devenguen con motivo de la realización de planos de mensura, de actualización de mejoras y los gastos de escrituración requeridos para la formalización de transferencia que la presente dispones”; y que “la Municipalidad de Rafaela dará posesión al donatario de la fracción mencionada en el artículo 3° a partir de la promulgación de la presente”.





LOS CONSIDERANDOS

En la argumentación de la norma un párrafo llamó la atención al expresar ”Que asimismo este Concejo Municipal tuvo participación formal en el acto y expresó su plena conformidad para con lo acordado, a través de su actual presidente, Germán Bottero”, pero desde el bloque opositor siempre se dejó en claro que no aprobarán la Ordenanza antes de tener pormenores del proyecto final.



También se recuerda que “por Ordenanza Municipal N° 3.371 sancionada en fecha 9 de noviembre de 2000, este Concejo Municipal dispuso la desafectación de la Concesión N° 279 del dominio público del Estado y autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la venta de la misma, con afectación específica del destino de los fondos que se percibiesen por tal motivo”.



En otro párrafo se aclara que “habiendo variado las condiciones fácticas vinculadas al destino del inmueble y a efectos de posibilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos entre las instituciones gubernamentales mencionadas, deviene necesario el dictado de la pertinente norma legal”.



Igualmente se hace la salvedad que “es potestad del Concejo Municipal autorizar la donación de bienes inmuebles de titularidad del Municipio, de conformidad a lo preceptuado por Leyes provinciales que regulan en la materia







LOS OTROS PROYECTOS

Las otras tres Ordenanzas remitidos por el Gobierno son para: “llevar adelante las obras de remodelación de los canteros ubicados ente calles Sargento Cabral/Pueyrredón y Constitución/Tucumán”, ya sea “por contratación de terceros o por administración municipal”; la segunda es la aprobación del convenio entre la Municipalidad de Rafaela y la Dirección Provincial de Vialidad para recibir en ‘comodato’ dos Motoniveladoras, destinando su utilización a obras y/o trabajos de conservación de la Red Vial Provincial, de Jurisdicción Municipal, en el Marco del Programa de Descentralización Vial; la últimas es la eximición a los interesados en participar en la Licitación Pública que se dispondrá para la venta de cuatro (4) bienes inmuebles tipo dúplex propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda, de abonar el Valor de los Pliegos y del Sellado



En tanto, la Ordenanza de JxC pide modificar la Ordenanza Nº 4974 estableciendo que “todo personal docente que ingrese a desempeñar labores educativas en los niveles iniciales municipales deberá ser contratado bajo las disposiciones enumeradas en la Ley Provincial Nº 9286 y no podrá contratarse bajo la modalidad de locación de servicios, a excepción de la contratación para reemplazos de hasta 90 días."



Finalmente, un proyecto de Resolución de los concejales de Juntos por el Cambio propone el reconocimiento a la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela por sus 50 años de vida en la comunidad educativa rafaelina”.





CON EL CCIRR

En el marco de la agenda de trabajo articulado entre el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y el Concejo Municipal, referentes del CCA Paseo del Centro se reunieron con los concejales Leonardo Viotti, Martín Racca, Ceferino Mondino, Alejandra Sagardoy, Lisandro Mársico y Miguel Destéfanis; para dialogar sobre la refuncionalización integral del microcentro.



Durante el encuentro, llevado a cabo el pasado viernes, se destacaron los avances en las obras de remodelación de los canteros centrales del Bv. Santa Fe. También se resaltó la importancia de profundizar el diálogo público-privado, para garantizar la continuidad del proyecto de refuncionalización, que -además de los canteros- contempla el recambio de las veredas y otras mejoras que potenciarán al sector.