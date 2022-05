Mársico pide información sobre obra de saneamiento hídrico proyectada

En nota dirigida Presidente del Concejo Municipal, Lic. Germán Bottero y “por su intermedio al Jefe de Gabinete” reclama a las áreas técnicas que se remita al Cuerpo información técnica específica para conocer las características y alcance de los trabajos que se llevarán adelante.

En la misiva pide que “se envíe al Concejo Municipal el proyecto conteniendo legajo técnico, estudios, planimetrías y mediciones referentes a la obra de saneamiento hídrico (desagüe y amortiguadores pluviales) en el anillo central de la Plaza 25 de Mayo”.

En el párrafo siguiente expresa: “Según me he podido informar es una obra que se realizará debajo de lo que hoy serían los estacionamientos a 45º en el borde externo de la plaza, allí se construirá un anillo de aproximadamente 4 metros de ancho por 1,5m de alto. En base a esto la planteado es conectar el desagüe pluvial de Bv. Lehmann con el de Hipólito Yrigoyen para que trabajen de forma conjunta con este reservorio”.

Luego recalca que “el proyecto con todas sus especificaciones técnicas es lo que estoy solicitando concretamente, con el cálculo del agua acumulable y todo detalle técnico que se relacione con la obra a ejecutar”.

Y al final argumenta que el pedido se “fundamenta en la necesidad de poder contar con todos los datos expresados, a los fines de poder formular opiniones y dictámenes técnicos a tan transcendente obra”.





“CASI A OSCURAS”

El Concejal Lisandro Mársico, acompañado por la Arq. Carla Boidi, recorrieron el cantero central de Av.Suipacha entre calle Vélez Sarsfield y Av. Luis Fanti; se hicieron presentes por pedido de vecinos cuyos domicilios y/o comercios se ubican en la inmediaciones de la arteria de referencia y reclaman la reposición de luces correspondientes a las columnas y luces que iluminan los árboles. A tales fines se ingresó un pedido al Departamento Ejecutivo Municipal, para que proceda a su puesta en funcionamiento.

“Existen en el cantero central de Av.Suipacha entre calle Vélez Sarsfield y Av. Luis Fanti, diecinueve luces que están fuera de uso, o no están o están quemadas”, apuntó el edil demoprogresista.

“Pasear de noche o a la tardecita por el cantero central de Ada. Suipacha, actualmente no es seguro por la falta de iluminación; hace tiempo ya que los vecinos están reclamando, sin respuestas del municipio, la reposición de las luminarias en el sitio de referencia”, manifestó Boidi.

A su vez, el concejal pedepista presentó otra solicitud mediante la cual, requiere reponer las columnas de luz faltantes en el cantero central de la Av. Angela de la Casa y Av. Octavio Zóbboli, además de requerir el pintado y reparación de las existentes, que se encuentran dañadas por la oxidación.

También ingresaron pedido al DEM por reposición de columnas de luz faltantes, correspondientes al cantero central de la Av. Angela de la Casa y Av. Octavio Zóbboli”, en 9 puntos que se detallan.

Estos son: sobre Av. Angela de la Casa en: D.Matheu, Nº 2038 (Frente al Barrio 17 de Octubre), frente al Distrito Nº 7 de la Dirección Nacional de Vialidad y frente al Vivero Los Robles. En tanto que en Avda. Octavio Zóbboli: frente a I Estación de Servicio Puma, en intersección con Luis Maggi, frente al Expreso Santa Rosa, frente a Papel Técnica y frente a Gestald



Una tercera Minuta de Comunicación de Mársico solicita conocer “los motivos por los cuale la esquina de Avda. Santa Fe y José Ingenieros fue intervenida en dos oportunidades con un lapso de tiempo relativamente corto entre un trabajo y otro”.