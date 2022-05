BUENOS AIRES, 2 (NA) -- El entrenador Eduardo Domínguez puso en duda su continuidad en Independiente después de junio y afirmó que deberá llegar a un acuerdo con los dirigentes para definir de qué manera encaran el próximo semestre para mejorar la situación del equipo de Avellaneda.

Tras su exitoso e histórico paso por Colón de Santa Fe, Domínguez arribó al "Rojo" con el objetivo de plasmar su idea de juego y ubicar nuevamente al equipo en lo más alto del fútbol argentino.

Pero las cosas, por lo menos en estos primeros meses de 2022, no salieron como esperaba el director técnico, que actualmente camina sobre la cuerda floja.

Es que pese a haber sumado dos importantes triunfos en la Copa Sudamericana y estar con buenas posibilidades de avanzar a octavos de final en el torneo subcontinental, los resultados en la Copa de la Liga no acompañan para nada.

Actualmente, Independiente se encuentra en la decimotercera colocación de la Zona B, con solo dos triunfos, siete empates y cuatro derrotas, por lo que la continuidad de Domínguez es una incógnita y él mismo se encargó de reconocerlo tras la derrota del sábado frente a Lanús.

"Habrá que ver si están de acuerdo con lo que nosotros creemos para lograr una mejora", detalló el técnico al contar que se sentará a hablar con los dirigentes.

De todas maneras, subrayó que "por ahora solo se piensa en los próximos dos partidos".

"No es momento de tomar decisiones apresuradas. Hay que planificar lo que viene, pero con tranquilidad", añadió.

Este martes, Independiente visitará a las 21:30 a General Caballero de Paraguay, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.