Empate 0 a 0 y en los penales CRAR

Este domingo se disputó la quinta fecha de la Zona A1 del torneo de damas mayores de la FOSH. Tuvo como dato saliente el enfrentamiento entre CRAR y 9 de Julio de nuestra ciudad en el sintético del predio de la Ruta 70. En el partido principal igualaron 0 a 0, pero por reglamento de la Federación en caso de igualdad se define un ganador en tiros penales, el cual se lleva un punto extra. En este caso fue CRAR quien por esa vía ganó 2 a 0 con goles de Pierina Stucky y Guillermina Astudillo, para continuar en la punta de este grupo.

En las demás categorías hubo estos resultados: Reserva, CRAR 1 (Guillermina Astudillo) - 9 de Julio 0.

Sub 16: CRAR 2 (Julieta Fernandez y Maitena Dubas) - 9 de Julio 1 (Morena Breckes).

Sub 14: CRAR 2 (Alma Mondino y Angeles Aguirre) - 9 de Julio 0.

Sub 12: CRAR 0 - 9 de Julio 3 (Lola Lombardo, Agustina Keller y Fiorella Buffa).

También se disputó el clásico de Humboldt, donde en primera división Juventud se impuso por 2 a 1 con goles de Candela Lottersberger y Fiama Lottersberger. Para Sarmiento anotó Ana Marty.

En el partido de reserva ganó Sarmiento 3 a 0 con tantos de Fiorella Neder, Gisela Longoni y Gimena Figueredo.

En cuanto a los partidos en San Francisco por esta zona, estos fueron los resultados: Reserva, Charabones 4 - 9 de Julio de Morteros 1 y Defensores de Frontera 1 - Libertad 1. Primera: Charabones 0 - 9 de Julio de Morteros 0. En penales australianos ganó "9" 2 a 1; y Libertad 3 - Defensores 1.