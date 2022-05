El día después de Tinelli

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Marcelo Tinelli renunció como presidente de San Lorenzo, pero la interna política del "Ciclón" sigue al rojo vivo tanto dentro del oficialismo como en los espacios opositores, que insisten con el pedido de que se adelanten las elecciones para legitimar a la Comisión Directiva.

La dirigencia actual, que quedó con Horacio Arreceygor a la cabeza -ya venía ocupando ese lugar a partir de la licencia de Tinelli anunciada hace un año- se reunirá esta tarde para delinear los pasos a seguir en medio de la crisis institucional que no se agotó con la partida del conductor televisivo, dado que la oposición pide también la salida de Matías Lammens, vicepresidente pero quien maneja los hilos del día a día del club.

Lammens y Tinelli se encuentran enfrascados en una pelea personal que creció con el paso de los años: ahora, el ya ex mandatario decidió dar un paso al costado después de arduas conversaciones con el resto de la C.D. para definir cuestiones económicas y, además, porque pretendía evitar quedar como el único responsable del mal momento que atraviesa el conjunto de Boedo.

Ante esto, el propio Lammens propuso hacer caso al pedido que rugió en el estadio Nuevo Gasómetro en los últimos partidos y adelantar las elecciones, pero sus pares se negaron y, según detallaron fuentes a NA, este domingo intentarán acordar cómo sigue la vida política de San Lorenzo post Tinelli, con todos los coletazos que generó su renuncia.

En cuanto a la oposición, quince agrupaciones se unieron para reunir fuerzas pensando en los comicios -que deberían desarrollarse en diciembre del año que viene-, aunque hay al menos otros dos espacios que no comulgaron y siguen por su camino.

Se trata de los encabezados por Marcelo Moretti, ex integrante de la Comisión Directiva, y por César Francis, único dirigente opositor que ingresó en 2019, al tiempo que los demás llamaron a una nueva movilización el 12 de mayo en Avenida La Plata, día en el que se realizará la asamblea para la aprobación del Presupuesto y el Balance.

Dentro de esa unidad se encuentran posibles candidatos como Marcelo Culotta, de Orden y Progreso Sanlorencista, Martín Saiz, de Identidad Sanlorencista, y Sebastián Pareja, de Lealtad Azulgrana, quienes se expresaron luego del anuncio de Tinelli y apuntaron concretamente contra Lammens.

El ministro de Turismo y Deportes es notablemente criticado, por lo que, en caso de adelantar las elecciones, el oficialismo piensa en construir algún nombre que pueda atraer los votos necesarios para continuar en el poder: el elegido era el secretario Miguel Mastrosimone, pero no se descarta que aparezca algún tapado, ya sea este año o en 2023.