Chiaraviglio fue plata con el básquetbol 3x3

Entre los equipos de Argentina que se destacaron en estos primeros días de los III Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario estuvieron los seleccionados de básquet 3x3. Las chicas les ganaron a Ecuador 8-5 y se consagraron campeonas en la víspera, mientras que e equipo masculino integrado por el sunchalense Nicolàs Chiaraviglio, se quedó con la medalla de plata ya que no pudieron con Uruguay (al que le habìan ganado en la etapa clasificatoria) en la definición por 18-14.

Previamente, por los Cuartos de Final, el elenco nacional se impuso con autoridad ante Bolivia por 22-11 y accedió a semifinales donde enfrentó a Brasil. Los chicos dominaron desde el comienzo y gracias al trabajo defensivo y en los rebotes, Argentina se quedó con una aplastante victoria por 18-8. Nicolás Charaviglio se volvió a lucir en ataque con seis puntos, bien escoltado por los cinco de García.

En el último partido del torneo, los chicos saltaron a la pista para medirse con la selección uruguaya. Fue un partido de alto vuelo, con un buen comienzo de la celeste que rápidamente se adelantó 12-4 en marcador. Esa brecha se esfumó con un buen pasaje de Grimaudo. Argentina empezó a lastimar en la pintura, pero cuando parecía que se repetiría la historia entre ambos equipos, tres conversiones de Uruguay hicieron esfumar la ilusión albiceleste. Los uruguayos lo cerraron bien y se quedaron con el triunfo por 18-14. De todas maneras, nuestros chicos lograron una medalla de plata sumamente valiosa, con muy buenos rendimientos individuales.



MÁS MEDALLAS

La tenista Luciana Moyano, una de las abanderadas de la delegación argentina en los III Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022, le aportó ayer dos medallas doradas a la Argentina luego de ganar el single femenino y el doble mixto. En la final de individuales, Moyano se impuso ante su compatriota Luisina Giovannini, que cosechó la de plata. por 6-1, 5-7 y 6-4 en un partidazo de más de tres horas. Juntas, las tenistas argentinas se quedaron el sábado con la dorada en el doble femenino tras vencer a las peruanas Lucciana Pérez y Alessia Martínez por 4-6, 6-2 y 10-6. En el doble mixto, Luciana y Lautaro Midón derrotaron en la final a los peruanos Gonzalo Bueno y Lucciana Pérez por 6-3 y 6-1 y se subieron a lo más alto del podio. Midón, además, obtuvo la medalla plateada en single masculino luego de perder en la final ante el paraguayo Daniel Vallejo por 6-2 y 6-1.

Los equipos argentinos femenino y masculino de rugby también alcanzaron medallas. Los Pumitas ganaron el oro después de golear 53-0 a Chile en la final y terminar invictos. En tanto, el seleccionado femenino de rugby seven juvenil cayó en la final ante Brasil por 21-10 y se colgó la plata.

La gimnasta Isabella Ajalla se volvió a destacar y sumó medalla dorada en viga con un puntaje de 13.700. La porteña, de apenas 14 años, había sido medalla de bronce en el all around individual de los Juegos.

En escalada deportiva, Zoe García se adjudicó la medalla de plata tras una gran actuación.

Por su parte, Guillermina González obtuvo el bronce en arco compuesto luego de superar por 124-117 a la venezolana Faviana Biaggiotti, en la cancha montada en el Hipódromo de Rosario.