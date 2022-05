Fue licitado el tramo final del nuevo hospital

El último sábado, el gobernador Omar Perotti encabezó el acto de apertura de sobres correspondiente al llamado a licitación pública para la construcción de la última etapa del nuevo hospital de Rafaela. El presupuesto de la obra es de 4 178 546 301 pesos y el plazo estimado de ejecución es de 365 días.

Acompañando al mandatario provincial estuvieron el intendente Luis Castellano; el diputado nacional Roberto Mirabella; el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; la ministra de Salud, Sonia Martorano; la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia; la presidenta del Consejo de Administración del SAMCo, Melina Engler; el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Emilio Scarinci; la directora regional de Salud, Eter Senn; integrantes del Gabinete municipal y los concejales Juan Senn y Martín Racca, entre otros.

Durante el mencionado acto, Omar Perotti remarcó que “en 29 meses de gestión, 26 lo hicimos en pandemia. Hoy, casi contamos con el 90 por ciento de la población vacunada con dos dosis y eso es una señal enorme que hemos dado, acompañando a la población con un enorme despliegue logístico”.

El gobernador dejó claro que “sería injusto no reconocer la inmensa tarea de todos quienes, desde el Hospital ‘Doctor Jaime Ferré’, desplegaron toda su atención a toda la región”. “No hay que dejar librada ninguna decisión a otro momento. Aquí, si no hubiesen estado la Nación y la Provincia, la situación de la salud pública hubiera sido muy diferente. La salud pública debe estar presente y la mejor forma es invirtiendo. Estamos ante el más alto impacto de inversión sanitaria de la provincia de Santa Fe que incluye hospitales, agua potable y cloacas”, dijo Perotti. “Esta región era discriminada. No era atendida. La decisión de esta inversión tiene que ver con el rol que tiene este hospital en la región y porque se lo merece por lo que aporta. Todos sumaron su granito de arena –cooperadoras y empresarios-. Pasaron demasiados años sin inversiones. Afortunadamente el nivel de atención nunca decayó, pero sí el nivel de inversión y de equipamiento”, remarcó Perotti.



NADIE SE SALVA SOLO

Luis Castellano destacó una serie de hechos y enseñanzas que la pandemia le dejó a toda la humanidad. “Una es que nadie se salva solo y que es importante el trabajo en equipo. Trabajo en equipo que se hizo junto con el gobernador, los ministros, el senador, los intendentes y presidentes comunales y nuestro equipo de salud”. “Por otra parte, ver a toda la comunidad que, en su gran mayoría, acató las decisiones que se tomaban. La alegría y esperanza que daba la llegada de las vacunas. En definitiva, un proceso que puso a la salud pública en un lugar mucho más importante que el que tenía y que ubicó a este nuevo hospital –cuya obra estaba detenida- en la agenda del gobernador. Que Omar Perotti y su equipo se hayan propuesto terminar este nuevo hospital, con un plazo de 360 días, para nuestra ciudad y la región es trascendental para el presente y el futuro”, dijo Castellano.



INVERSIONES HISTÓRICAS

Roberto Mirabella sostuvo que “estamos en presencia de una etapa en la que estamos teniendo las mayores inversiones públicas de la historia de nuestra provincia de Santa Fe. Estuvimos presentes para terminar los 16 kilómetros de la autopista 34 que el gobierno anterior había sacado. La semana que viene se abrirá la licitación para transformar a la Ruta 70 en una ruta segura”. Mirabella agregó que “pusimos en marcha los acueductos –en Rafaela se va a terminar de construir este año-, se puso en marcha el gasoducto y tantas otras obras a lo largo de todo nuestro territorio provincial que muestran la transformación de cada localidad. Nosotros transformamos los sueños e ideas en hechos. Eso marca un sello diferencial de esta gestión de Omar Perotti”.



UN ANTES Y UN DESPUÉS

Alcides Calvo señaló que “se llevaron a cabo licitaciones que quedaron truncas. De hecho, este mismo proyecto, con algunas modificaciones, lo hicimos en julio de 2019 –previo a la campaña electoral-. Para Rafaela, este nuevo hospital será un antes y un después. Me animo a decir que va a ampliar su radio de atención a otros departamentos e, incluso, a la provincia de Córdoba”. Calvo consideró que el Hospital “Doctor Jaime Ferré” opinó que “hay que contextualizar su funcionamiento al momento que estamos viviendo. Estamos tratando en la Legislatura la problemática de las adicciones y creo que tenemos que tener una mirada muy seria al respecto. El actual hospital podría ser uno de los lugares en donde se atienda esa temática”.



LA SALUD, UN DERECHO

Sonia Martorano expresó que “para quienes formamos parte de la cartera de Salud y para todo el pueblo fueron dos años complejos. Vivimos una catástrofe sanitaria mundial de la que tomaremos noción, en perspectiva, con el paso del tiempo. Somos sobrevivientes de una pandemia y eso nos impone generar cambios”. Martorano recordó que “teníamos cinco camas en la Unidad de Terapia Intensiva para Rafaela y el Centro-Norte de nuestra provincia y llegamos a tener 45 camas. Eso se hizo poniendo el pecho como lo hizo el equipo de salud que atendió a todos los habitantes de la ciudad, la región y otras provincias. Así que esta instancia da muestras de una decisión política del gobernador Perotti. Acá la salud es pública. Se puede gestionar en el sector público o privado, pero la salud es pública. Es un derecho y lo estamos ejerciendo terminando este hospital”.



BENEFICIO PARA LA GENTE

Silvina Frana dijo que “esta gestión del gobernador Perotti mostró que el derecho a la salud es uno de sus grandes ejes. La pandemia desnudó muchas cuestiones, entre ellas, la necesidad de un servicio de salud como el que hoy se plantea mediante la construcción de este nuevo hospital”. Frana consideró que “también la pandemia nos planteó nuevos y grandes desafíos. Este hospital es uno de ellos y se va a terminar con fondos aportados por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, gracias a un manejo equilibrado y austero que muchos critican porque les molesta que haya un gobierno que asume la responsabilidad de tener cuentas ordenadas con beneficios para la gente y no para los dirigentes”.



UN DIA MUY ESPECIAL

Emilio Scarinci manifestó que “este es un día muy especial para nosotros porque podemos ver el proceso final de la construcción de nuestro nuevo hospital. Queremos brindar nuestro agradecimiento al Gobernador por haber tomado la decisión política de concluir esta obra fundamental para toda la región”. El director del Hospital “Doctor Jaime Ferré” indicó que la primera ala del nuevo hospital “está concluida y lista para que podamos empezar a trabajar”; al tiempo que destacó que durante este período de pandemia “todo el equipo de salud se vio sometido a momentos difíciles y estresantes. Fue la salud pública la que salió al cruce de la peor crisis sanitaria de la historia mundial, respondiendo a las necesidades de nuestra población”.



PRIMER HOSPITAL

POST PANDEMIA

Leticia Battaglia comentó que “los nuevos paradigmas de salud y de todos los edificios públicos imponen una distribución diferente de los espacios, con eficiencia constructiva integral –paneles fotovoltaicos, aberturas con ruptura de puente térmico, vidrios con control solar, parasoles-. Además los espacios de socialización y circulación de personas tendrán circulación de aire. Este hospital va a ser el primero post pandemia de toda la provincia de Santa Fe”.



OFERENTES

Se presentaron cuatro ofertas: Cocivial S.A.- Dinale cotizó los trabajos en

3 819 000 000 pesos; Mundo Construcciones S.A.- Edeca S.A.-Mondino S.A., en 3 895 206 204,57 pesos; Depaoli-Troce S.R.L. y Prat, en 3 399 034 327,82 pesos; y Cocyar S.A.-Coemyc S.A., en 4 580 512 091,37 pesos.



LA OBRA

El edificio se desarrolla horizontalmente en planta baja, entrepiso técnico y dos pisos superiores, dividido en cuatro bloques. Presenta doble ingreso, público, ambulatorio y emergencias-guardia, y doble circulación, pública y técnica restringida para médicos y personal. Entre bloques se proyectaron patios que favorecen la iluminación natural y ventilación de todo el edificio. En el subsuelo se ubica la sala de máquinas y tanques cisternas.



LA DISTRIBUCION

SERA LA SIGUIENTE

- Planta baja: hall, admisiones, informes, guardia médica; diagnóstico por imágenes (rayos X, tomografía, resonancia magnética), shock room, triage, quirófanos de emergencia, consulta externa con 12 consultorios, dos odontológicos, área de servicios técnicos, morgue y lavandería.

- Entrepiso técnico: área técnica para el tendido de instalaciones.

- Primer piso: bar público, internación de maternidad y pediátrica, áreas de neonatología y obstetricia (tres unidades TPR para trabajo de parto y recuperación), área de personal UTI adultos y pediátrica, farmacia, laboratorio, dormitorios médicos, oratorio, aulas y administración.

- Segundo piso: cirugía (cuatro quirófanos), internación de alta complejidad, administración, gimnasio y rehabilitación y endoscopia.