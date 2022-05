Báez se consagró en Estoril

Sebastián Báez jugó ayer uno de los mejores partidos de su vida para superar en la final del ATP de Estoril al estadounidense Frances Tiafoe y quedarse con el primer título profesional de su carrera. Fue 6-3 y 6-2 para el bonaerense, que prácticamente no le dio oportunidades a su rival, quien iba en busca de su segunda consagración en un torneo ATP. Báez, que a partir de este lunes ocupará el lugar número 40 del ranking (desplaza al suizo Roger Federer de dicha posición), se mostró firme desde el fondo de la cancha, muy contundente con el drive y el revés y prácticamente no le daba respiro a Tiafoe.

A lo largo de la semana, Báez fue superando a rivales complicadísimos para llegar a la final contra Tiafoe: en el debut superó al local Joao Sousa por 6-1 y 6-3, pero a partir de la segunda ronda comenzaron los desafíos pesados para el jugador entrenado por Sebastián Gutiérrez. En octavos su rival fue Marin Cilic, campeón del US Open 2014 y ex número 3 del mundo, luego llegó el francés Richard Gasquet y en las semis fue el turno de Albert Ramos Viñolas, un español que es siempre complicado en polvo de ladrillo.

El último argentino en ganar un torneo ATP había sido Diego Schwartzman, cuando se quedó con el Abierto de Buenos Aires el año pasado. El próximo torneo que jugará el argentino será el ATP de Roma, que comenzará el próximo domingo.



CARABELLI

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli, de 22 años, se consagró campeón del Challenger Buenos Aires 2, que se jugó en el Club Náutico Hacoaj de Tigre, luego de ganarle en la final a su compatriota Andrea Collarini por 7-5 y 6-2. Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 175 del ranking mundial de la ATP, tardó una hora y 45 minutos en superar a Collarini (260), nacido en Estados Unidos hace 30 años y nacionalizado argentino, para quedarse con el Challenger sobre polvo de ladrillo, que repartió 53.120 dólares en premios.