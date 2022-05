La "Crema" ante una dura misión: ganar de visitante

El panorama de Atlético de Rafaela dista de ser alentador por la escasa confianza que trasmite el equipo, mucho más preocupante aún es desde los números, ya que la ‘Crema’ suma apenas 13 puntos, sobre los 36 que el torneo de la Primera Nacional tuvo en juego. Hasta aquí, la campaña la sostiene desde su localía, donde consiguió 12 unidades.

El equipo albiceleste no gana fuera de casa, no lo hizo en lo que va del torneo: 5 derrotas y 1 empate. Y en muchas presentaciones, hasta su rendimiento estuvo muy lejos del deseado y esperado por todos.

Este lunes, el elenco que dirige Rubén Darío Forestello, tendrá una nueva salida y oportunidad de empezar a revertir la imagen que viene mostrando. Por la fecha 13 visitará a Deportivo Maipú de Mendoza, juego que se disputará en Montecaseros y tendrá el arbitraje de Nelson Bejas. El cotejo comenzará a las 16hs y se podrá seguir vía streaming por TyC Sports Play.

Para dicho compromiso el DT recupera a Jonás Aguirre y Franco Bellocq, quienes ya cumplieron con la fecha de suspensión ante el límite de amarillas que habían alcanzado ante Almagro.

Aguirre es una fija en la última línea, mientras que Bellocq, ante el buen rendimiento que mostró Soloa, arrancará desde el banco y el que reaparecería, ya recuperado 100x100 de su lesión, es el uruguayo Emiliano Romero.

El probable sería con Salvá; Galetto, Fleita, Milán y Jonás; Portillo, Romero, Soloa y Valdivia; Lencina y Bieler.

El que no pudo viajar por una molestia física fue Facundo Castillón.



El rival. El Deportivo Maipú de Mendoza viene de superar 1-0 a Guillermo Brown en Puerto Madryn. Con dicha victoria el equipo ‘Cruzado’ alcanzó los 19 puntos (al final del torneo se le descontarán 3 puntos por los incidentes vs Tristán Suárez). De local suma un invicto de 6 encuentros, con 3 empates y 3 victorias.



Las posibles formaciones y datos del partido:



DEP. MAIPÚ DE MENDOZA: Juan Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Alejandro Cabral y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Leonel Pierce, Nicolás Del Priore y Santiago González; Alvaro Veliez y Facundo Castelli. Suplentes: Gonzalo Rehak, Horacio Igarzabal, Luciano Herrera, Agustín Manzur, Marcelo Eggel, Matías Gonzalez y Bruno Nasta. DT: Juan Manuel Sara.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Jonatan Fleita, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayerton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Mateo Castellano, Nicolás Aguirre, Franco Bellocq, Diego Cardozo, Agustín Costamagna y Marco Borgnino. DT: Rubén Darío Forestello.



Estadio: Montecaseros.

Árbitro: Nelson Bejas.

Asistentes: Nelson Leiva y Javier Mihura.

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet.

Hora: 16.00

TV: TyC Sports Play