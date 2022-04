Duro discurso de Saccomanno en la Feria del Libro

La 46ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires quedó formalmente inaugurada este jueves en La Rural de Palermo, con un encendido discurso a cargo del escritor Guillermo Saccomanno, quien arremetió contra la "industria del libro" y el sentido de la misma feria.

Saccomanno reseñó las dificultades con las que deben lidiar los escritores para desarrollar su vocación y publicar sus obras: "Decir feria implica decir comercio. Ésta es una feria de la industria y no de la cultura, aunque la misma se adjudique este rol", sostuvo.

Asimismo, indicó que el evento en Palermo "es una manera de entender la cultura como comercio en la que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10 por ciento del precio de tapa de un ejemplar".

Saccomanno también se refirió al precio de las entradas a la muestra (entre 300 y 450 pesos, con pases de $700 por tres días), en medio de la compleja situación económica por la que transita la Argentina: "Alguna vez esta feria tuvo como lema propiciar la relación del autor con el lector. La sombra del dinero enturbia, como vemos, la naturaleza de esa conexión".

"Si éste es el cuadro de situación de la feria, que no es nuevo, en medio de esta crisis económica que depreda nuestro país, ¿quiénes son los lectores que llegan al libro sino los de una clase media pauperizada siempre y cuando no gasten demasiado en la gaseosa y los panchos?", enfatizó.

En el Restaurante Central del predio, en tanto, el presidente de la Fundación El Libro, Ariel Granica, expresó su satisfacción por el regreso de la muestra en formato presencial tras dos años de espera con motivo de la pandemia de coronavirus.

Granica expresó: "No alcanzan las palabras de volver a inaugurar la Feria del Libro. Logramos revertir la desesperanza, revertir los números, hoy estamos aquí. Completemos las palabras que nos faltan con un aplauso, porque estamos de vuelta".

"La pandemia con su encierro fue especialmente cruel con los autores y autoras. Siguen siendo muy pocos los autores que pueden vivir de sus obras. Valoramos que se remunere el trabajo de los autores", sostuvo el presidente de la Fundación El Libro frente a una multitud congregada para la ocasión.

En este contexto, se refirió a la actualidad de la industria y dijo que existe un "estrés de precios" en la Argentina: "Si no hay insumos o sufren importantes aumentos en dólares es imposible competir (frente a España, especialmente)", manifestó.

"Necesitamos un mercado interno fuerte, con costos correctos, que sostenga la producción, con autores conocidos, con derechos que permitan exportar, (así) las exportaciones van a aumentar", expresó Granica, que arengó: "Tenemos que salir a conquistar los 500 millones de lectores de nuestra lengua".

En esta nueva edición, la feria recibirá a La Habana como "Ciudad Invitada de Honor" y durante los 19 días de la muestra en el predio palermitano se espera la visita de un millón de personas, según los organizadores.

Está previsto que asistan al evento escritores de todo el mundo como John Katzenbah (Estados Unidos), Javier Cercas (España), Mariana Enriquez (Argentina), Diamela Eltit (Chile), Pablo Casacuberta (Uruguay) y Marta Sanz (España), entre otros, además de Saccomanno.

También se anuncia la presencia del premio Nobel de Literatura de 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, que tras superar un cuadro de coronavirus presentará el 6 de mayo a las 18:30 el convenio entre la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación El Libro junto con Javier Cercas y Juan Gabriel Vázquez. Además, el domingo 8, a las 18:30, dialogará con Jorge Fernández Díaz sobre política y literatura.

La Feria del Libro se podrá visitar de lunes a viernes de 14 a 22 y los sábados y domingos de 13 a 22, mientras que el 30 de abril y como cada edición, el público podrá acceder de manera gratuita de 20 a 24.