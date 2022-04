“Sueño alado”: una canción con lengua de señas

Hace 5 meses exactamente, salía a la luz un proyecto musical que tiene como creador a Carlos Reinaudi; “Sueño alado” es una canción que cuenta con su propio videoclip y grandes participaciones: Alejandro Delbono; Guillermo Scalengue en piano y arreglos; Ariel Yuste en voz; Germán Morales en guitarra eléctrica; Bruno Galloni en Batería; Belén Astegiano en voces, y Margarita Constanza en violín. Todos se complementan para «realzar la canción desde su talento interpretativo”», tal como afirma Carlos.

“Sueño Alado” surgió en pandemia, cuando el encierro aquejaba y limitaba. «En épocas de cuarentena estricta, durante el año 2020, surge una mirada introspectiva. Se habla de actividades esenciales y no esenciales. Y emerge la pregunta: ¿Qué es lo esencial en la vida? Y las respuestas son tan simples como profundas. La vida misma. La Libertad. El Amor. Ser todo y parte a la vez», expresa el artista, quien a su vez ejerce como contador fusionando ambas facetas.

Con una mirada muy poética del arte y de la vida, Carlos dice que «“Sueño Alado” nace como una canción. Y desde su nombre se eleva e inicia el vuelo. Y llega con música, luego con un cortometraje alegórico. Y fantasea con llegar a otras tierras, ser cantada en otros idiomas, en otros formatos. Luego entiendo que puede ser un proyecto más amplio, sin límites, en el que cada persona pueda ser mecenas de su propio artista; creyendo en la belleza que expresa, podrá irradiar nuevos brillos».

Sin dudas, este proyecto no tiene fronteras y Carlos lo demostró realizando una nueva versión, la cual incluye a una intérprete en lengua de señas. Lo innovador parte de la integración, de la inclusión necesaria. Al respecto, él explica: «Como el mensaje es de amor, de cooperación, de superación personal, de confianza en uno mismo, de creer que es posible cumplir los propios sueños, sentí que hacer una versión en lengua de señas era una forma de proponer una integración real, de acercar la posibilidad de estimular la creatividad y la esperanza, y generar entusiasmo en quienes conviven con la hipoacusia».

Con intenciones claras de aportar a la comunidad, Carlos comenta que convocó a Daniela Piombi, la intérprete, por las redes sociales. «Me contacté con ella, conversamos sobre cuál era mi propósito, y conectamos. Desde su experiencia y con pedagogía, trajo claridad sobre el boceto. Y manos a la obra. Queda expuesto en su trabajo su profesionalismo, su cualidad interpretativa, y la sintonía con la esencia de la canción, con total generosidad de su parte».

Con respecto al proceso de creación, Daniela comenta: «Les compartí a algunas personas sordas conocidas las diferentes versiones junto con la letra y el video. Tuve varias charlas con ellos sobre lo conversado con el autor. Después de esto realicé modificaciones varias, según lo que me sugerían, descarté algunas partes y grabé dos versiones finales de la cual elegimos una».

En base a esto, agrega: «La verdad es que el proyecto me gustó muchísimo y me pareció un gran desafío, ya que la interpretación de canciones es una tarea muy compleja. Requiere mucho conocimiento de las lenguas (LSA y español) y todo un trabajo que tiene que ver con el significado de la canción, hacia quién va dirigido el mensaje; qué quiso expresar el autor. Las personas que están aprendiendo LSA suelen querer realizar canciones en esta lengua rápidamente, pero es uno de los géneros más difíciles de interpretar».

Además de contar con esta versión en lengua de señas, la canción fue traducida al inglés por parte de Amalia Maine; al italiano por Patricia Schatzle, al portugués por Loreany Lima y hay en curso una traducción al catalán, que lleva adelante Ignacio Oyola.

A la espera de nuevos idiomas y nuevas sorpresas, este proyecto crece de la mano de su creador y de los artistas convocados, y promete llegar lejos.