La tercera fecha para el Midgets Show and Power

Nuevamente, el circuito "Atilio Carinelli (h)" de la localidad de San Antonio, servirá de marco este fin de semana a la disputa de la tercera fecha del Torneo Oficial 2022 de la categoría Midgets Show and Power.

Para hoy sábado está prevista la habilitación del trazado, con motivo de llevarse a cabo las pruebas libres.

Sobre el particular, la fiscalizadora confirmó que la apertura del predio se realizará a las 12:00, en tanto que las prácticas se desarrollarán entre las 15:00 y las 18:00.

La parte central del espectáculo se concretará mañana, de acuerdo con estos horarios: a las 09:00 apertura del predio; de 10:00 a 10:45 recepción de inscripciones y a partir de las 11:00 inicio de la actividad en pista con el Mini Power y a continuación se disputarán las instancias reservadas al Midgets Show and Power.

Vale la pena recordar que en la primera fecha se impuso Matías Audino, seguido por Marcos Bottazzi y Nicolás Scandalo.

En la segunda competencia el triunfo quedó en poder de Pablo Bailetti, en tanto que completar el podio Leonardo Sterpone y Matías Audino.

Las posiciones en el campeonato están ordenadas de la siguiente manera: Matías Audino lidera con 72; Pablo Bailetti tiene 62; Germán Mathier 59; Angel Gaggi 52; Diego Bruera 50; Marcos Bottazzi y Leonardo Sterpone 37; Nicolás Scandalo 34; Matías Maina 32; Lucas Torassa 31; Roberto Hernández y Germán Gorlino 30.