Excelente comienzo de Fabio Quartararo

El francés y actual campeón mundial Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), gran dominador del Circuito de Jerez-Ángel Nieto en los últimos años, no quiso perder el tiempo este viernes para terminar la primera jornada del Gran Premio de España como el más rápido en MotoGP, superando a los italianos Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) y Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team).

El español Marc Márquez (Repsol Honda Team) tuvo otra sesión accidentada, al caerse dos veces en solo treinta segundos, por lo que fue trasladado a los boxes en una moto particular por su ex compañero de equipo Dani Pedrosa.

En las categorías teloneras, el británico Jake Dixon (Kalex) y el español Izan Guevara (GasGas) fueron los más veloces, de acuerdo con estos resultados:

MotoGP: 1° Fabio Quartararo (Yamaha), en 1m37s071; 2° Enea Bastianini (Ducati) a 201 milésimas; 3° Francesco Bagnaia (Ducati) a 212; 4° Jorge Martín (Ducati) a 297; 5° Takaaki Nakagami (Honda) a 510; 6° Brad Binder (KTM) a 514; 7° Pol Espargaró (Honda) a 519; 8° Alex Rins (Suzuki) a 655; 9° Maverick Viñales (Aprilia) a 688 y 10° Jack Miller (Ducati) a 691.

Moto2: 1° Jake Dixon, en 1m41m646; 2° Augusto Fernández a 252 milésimas; 3° Ai Ogura a 363; 4° Sam Lowes a 426; 5° Tony Arbolino a 427; 6° Albert Arenas a 515; 7° Pedro Acosta a 535; 8° Joe Roberts a 556; 9° Aron Canet a 583 y 10° Somkiat Chantra (todos con Kalex) a 617.

Moto3: 1° Izan Guevara (GasGas), en 1m46s341; 2° Ayumu Sasaki (Husqvarna) a 132 milésimas; 3° Jaume Masià (KTM) a 192; 4° Carlos Tatay (CFMoto) a 326; 5° Deniz Öncü (KTM) a 397; 6° David Salvador (Husqvarna) a 538; 7° Scott Ogden (Honda) a 561; 8° Iván Ortolá (KTM) a 643; 9° Diogo Moreira (KTM) a 759 y 10° Andrea Migno (Honda) a 762.