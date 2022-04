Jaguares superó a Olimpia

Jaguares XV derrotó a Olimpia Lions por 41 a 21 por la séptima fecha de la Superliga Americana de Rugby, este viernes en el estadio Charrúa de Montevideo. Los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe tuvieron en Ignacio Mendy, autor de tres tries, a la gran figura del partido. Respecto de los jugadores de nuestra ciudad en la franquicia nacional, fue titular Pedro Rubiolo mientras que no fue de la partida Mayco Vivas. En el conjunto paraguayo fue titular el segunda línea Lorenzo Colidio.

Olimpia Lions (21): 1. Daniel Cabral, 2. Mariano Muntaner, 3. Rolando Portillo; 4. Lorenzo Colidio, 5. Agustín Toth; 6. Federico Simondi, 7. Ariel Núñez, 8. Ignacio Gandini; 9. Ignacio Inchauspe, 10. Nicolás Hogg; 11. Juan D. González 12. Estanislao Arrías, 13. Gianfranco Parodi, 14. Agustín Cortés; 15. Diego Walter. Ingresaron: 16. Emilio Gorostiaga, 17. Manuel Stuchetti, 18. Luis E. Quinteros, 19. Mariano Garcete Elli, 20. Mariano Romanini, 21. Facundo Villalba, 22. Sebastián Urbieta, 23. Francisco Diez. Entrenador: Ricardo Le Fort.

Tries: Quinteros, Hogg, Diez. Con: Walter (3). Amarillas: Walter, Quinteros.

Jaguares XV (41): 1. Santiago Pulella, 2. Ignacio Ruiz, 3. Lautaro Caro Saisi; 4. Pedro Rubiolo, 5. Rodrigo Fernández Criado; 6. Eliseo Chiavassa, 7. Manuel Bernstein, 8. Santiago Ruiz; 9. Rafael Iriarte, 10. Gerónimo Prisciantelli; 11. Iñaki Delguy, 12. Juan Pablo Castro, 13. Tomás Cubilla, 14. Ignacio Mendy; 15. Martín Bogado. Ingresaron: 16. Bautista Bernasconi, 17. Nicolás Revol, 18. Javier Coronel, 19. Aitor Bildosola, 20. Juan Bautista Pedemonte, 21. Joaquín Pellandini, 22. Tomás Suárez Folch, 23. Agustín Segura. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Tries: Mendy (3), Bogado, I. Ruiz, Pedemonte. Con: Prisciantelli (4). Pen: Prisciantelli. Amarillas: Mendy.