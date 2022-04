Hockey con el clásico

Hoy 30 de abril y mañana domingo 1 de mayo habrá actividad en el marco del torneo de Damas Mayores Zona Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. Será con la disputa de la quinta fecha, que tendrá la particularidad de tener los enfrentamientos en A1 entre CRAR ante 9 de Julio en el sintético de nuestra ciudad, y en Humboldt con el duelo a cargo de Sarmiento y Juventud.Hoy jugarán por la A1 en San Francisco Charabones y 9 de Julio de Morteros (16 Primera). Mañana en el sintético los equipos rafaelinos en este nivel del certamen jugarán en estos horarios y divisiones: 10 Sub 14; 11.30 Sub 16; 13 Sub 12; 14.30 reserva y 16 primera.En Humboldt, Sarmiento y Juventud jugarán desde las 16 en primera y completarán en San Francisco, Defensores de Frontera vs. Libertad (16.15).CRAR 12 puntos; Juventud 8; 9 de Julio Rafaela (un partido menos) 6; Charabones, Defensores y Libertad 5; Sarmiento 1; 9 de Julio (M) 0.En la A2 el puntero es Sportivo Norte con 12 puntos, seguido por Bella Italia y Atlético Tostado con 9.