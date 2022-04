Examen complicado para CRAR

El Círculo Rafaelino de Rugby tendrá un duro examen este sábado en Venado Tuerto, por la quinta fecha del certamen de segunda división del TRL. Desde las 16 estará visitando al puntero Jockey de esa ciudad, con el arbitraje de Carlos Perrone, de la Unión Rosarina. La pre-reserva abrirá la jornada a las 12.45 (arbitraje de Sandoval), y a las 14.15 será el duelo de Reserva (Fernando Porcel).

En lo que se lleva jugado de esta temporada el equipo Verde de nuestra ciudad tiene dos triunfos como local y dos derrotas de visitante, motivo por el cual este partido puede ser importante para empezar a consolidarse en la parte alta de las posiciones. La formación inicial dispuesta por el entrenador Quique López Durando será con: 1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib, 3 Jonatan Viotti; 4 Juan Manuel Imvinkelried, 5 Mariano Ferrero (cap.); 6 Manuel Mandrille, 7 Ignacio Sapino, 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appo, 10 Martín Bocco; 11 Jerónimo Ribero, 12 Guillermo Brown,13 José Francone, 14 Leonardo Sabellotti; 15 Santiago Kerstens.

Los demás partidos de la fecha serán: Tilcara vs. La Salle (Exequiel Adrover); Los Caranchos vs. Logaritmo (Leonidas Diez) y Universitario de Santa Fe vs. Alma Juniors (Javier Villalba).



VUELVEN LOS CHICOS

Luego de tres semanas de inactividad oficial, las divisiones juveniles de CRAR estarán visitando hoy a Rowing de Paraná por la cuarta fecha del torneo Dos Orillas. En M15 y M16 los partidos arrancarán en la capital entrerriana a las 12.30 (arbitrajes de Federico Cassano y Ulises Ruiz, respectivamente), mientras que en M17 y M19 será desde las 14 (Javier Legarreta y Ulises Ruiz).