De local en el Femenino

Por la cuarta fecha de la Zona "C" de la Primera "C" del fútbol femenino de AFA, Atlético de Rafaela recibirá este sábado desde las 17:30 horas a Quilmes AC, encuentro que se disputará en la cancha principal del predio "Tito" Bartomioli.

Las dirigidas por Juan Wabeke lideran el torneo junto a Talleres de Córdoba, rival con el que vienen de igualar en la jornada pasada. Quilmes viene de caer ante Midland en condición de local por 5 a 4.

El resto de la fecha: Sportivo Barracas vs. Country Canning, Arsenal vs. Talleres y Midland vs. Villas Unidas.

Posiciones: Atlético y Talleres de Córdoba 7 puntos; Arsenal, Tigre y Midland 6; Quilmes 3; Villas Unidas, Sportivo Barracas y Country Canning 0.