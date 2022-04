El puntero Belgrano visita a Dálmine

Belgrano de Córdoba, sólido puntero con cinco triunfos consecutivos, visitará a Villa Dálmine, que intenta escapar de la zona del descenso, en el partido saliente de los 10 a celebrase hoy por la fecha 13 de la Primera Nacional. El encuentro se jugará este sábado a partir de las 14.10 en Campana, con el arbitraje de Pablo Giménez y televisado por TyC Sports.La programación sabatina se completará con: Deportivo Madryn-Chaco For Ever, Flandria-All Boys, Deportivo Morón-San Telmo y Almagro-Estudiantes de Buenos Aires (todos a las 15.30), Independiente Rivadavia-Chacarita (18), Gimnasia de Jujuy-Güemes (19), Alvarado-Atlanta (19.30), Instituto-Tristán Suárez (21) y Almirante Brown-Deportivo Riestra (21.15, DeporTV).Belgrano es el líder con 28 puntos (11 cotejos), seguido por San Martín de Tucumán con 24 (12), Brown de Adrogué 20 (12), Instituto 20 (11) y Chacarita 19 (12).Anoche, Estudiantes de Río Cuarto se impuso como local a San Martín de San Juan por 3 a 1 con goles de Silba, Arturia y el juvenil ex Atlético Rafaela, Marcos Hermann. Arturia e/c anotó para los cuyanos.La fecha continuará el lunes con: Sacachispas-San Martín de Tucumán (15.05, TyC Sports), Deportivo Maipú-Atlético de Rafaela (16), Mitre-Defensores de Belgrano (16.30), Quilmes-Guillermo Brown (17.05, TyC Sports), Nueva Chicago-Santamarina (19.10) y Temperley-Gimnasia de Mendoza (21.10, TyC Sports). El martes culminará con Ferro Carril Oeste-Brown de Adrogué (21.10, TyC Sports).